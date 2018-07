Esittely: EK 1 ja EK 11 Harju 2,31 km

Harjulla ei rallia voiteta, mutta sen voi siellä hävitä. Nykymuodossaan Harjun erikoiskoe on huippukuljettajille helppo pala. Runsaan kahden kilometrin yleisöpyörityksellä ei saa revittyä juurikaan eroa muihin, joten se on ajettava virheitä vältellen. Pahin moka on pyörähtää siten, että auton moottori sammuu. Silloin aikaa voi tuhraantua sekunteja. Spinnaamista pitää varoa märällä kelillä, mutta kuivalla asvaltilla siihen tarvitaan jo paha ajovirhe.

Harjun kinkkisimmät paikat kuljettajille ja samalla mielenkiintoisimmat katsojille ovat Harjun stadionin takana Ihantolantiellä, kun vauhdikkaan alamäen jälkeen taitetaan kapealle hiekkapolulle. Lasse Lampi rusikoi tässä käännöksessä Mitsubishinsa vuonna 1987 ja tiukka oikea yllätti myös Didier Auriolin kolme vuotta myöhemmin.

Sepänkadun varteen on tekemällä tehty bussipysäkki, joten käännöksestä on tullut todella ahdas. Tämä kohta kannattaa ottaa varovasti, eikä siinä ole mitään näkemistä katsojille.

Pitkänkadun keventävällä kurvilla on synkkä historia, kun tanskalainen Karsten Richardt ajoi siitä pitkäksi vuonna 1996. Ulosajon seurauksena yksi katsoja kuoli ja 27 loukkaantui. Erikoiskoe on turmakohdasta muutettu. Pätkä kääntyy nyt suoran jälkeen oikealle Kortesuonkadulle. Mutka on edelleen tarkasti ajettava.