Esittely: EK 12 ja EK 18 Päijälä 23,92 km

Päijälän erikoiskoe on Jyväskylän MM-rallin pisin ja ehkä myös vaativin. Erikoiskoe ajetaan samanlaisena kuin viime vuonna aina 17,3 kilometriin saakka. Uuteen loppuun on löydetty sekä pientä tietä, että noin 1,6 kilometrin osuus isoa tietä. Kun tietä vaihdetaan 22,3 kilometrin kohdalla, on tiessä nyppylä ja mutka.

Olen ollut useana vuonna seuraamassa rallia mäntykankaalla noin viiden kilometrin kohdalla. Siellä on hyvät katselupaikat, pitkä näkemä ja kattavalla valikoimalla varustettu kioski. Kolme vuotta sitten moni kilpailija ajoi ulos 9,4 kilometrin kohdalla olevasta mutkasta. Päijälän kylä siltoineen on suosittu katselupaikka.

Katseluvinkki: Mäntykangas viiden kilometrin kohdalla. Paljon vaihtoehtoisia katselupaikkoja.