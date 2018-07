Esittely: EK 15 ja EK 16 Tuohikotanen 8,95 km

Tuohikotanen on uutta erikoiskoetta 5,4 kilometriin asti. Pätkän loppuosuus on ollut mukana niin Leustun, Painaan kuin Horkan nimillä ajetuilla pikataipaleilla. Myös erikoiskokeen alku on Painaasta tuttua tietä parin kilometrin verran, mutta yleensä sitä on ajettu eri suuntaan.

Alun peltomutkien jälkeen tie vaihtuu 2,5 kilometrin kohdalla. Uuden osuuden jälkeen palataan tutulle osuudelle, joka on leveää ja nopeaa. Erikoiskoe päättyy ylämäkiristeykseen ja 90. asteen risteykseen 7,7 ja 8,3 kilometrien kohdalla.

Katseluvinkki: Risteys 2,5 kilometrin kohdalla.