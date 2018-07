Esittely: EK 2 ja EK 7 Moksi 20,04 km

Moksi on yhtä kuin perinteinen Surkeen erikoiskoe, jonka alkuun on lisätty kuuden kilometrin mittainen jatke. Lisäys on onnistunut, sillä Norolasta Viljaspohjaan tullaan isoa tietä ja kovaa. Kun Surkeen erikoiskoe on alkanut isolta tieltä, on Tikkalasta päin tultaessa kääntyminen pikkutielle ollut haastava paikka. Risteykseen tullaan nyt toisesta suunnasta, mutta tienvaihto vaatii edelleen tarkkaa jarrutusta.

Maltilla ajettavan pikkutien jälkeen palataan valtiontielle, jonka suosittu peltoristeys on 13 kilometrin kohdalla. Isolta tieltä vaihdetaan pienemmälle tielle takaviistoristeyksessä 16 kilometrin kohdalla. Pikkutiellä on muutamia yllättäviä risteyksiä. Lähellä maalia on muutama mukava mutka.

Katseluvinkki: Avaralla paikalla oleva risteys 13 kilometrin kohdalla.