Esittely: EK 3 ja EK 8 Urria 12,28 km

Urrian erikoiskoe ajetaan tällä kertaa hieman muutettuna. Pikataival lähtee Teerijärvensuon kupeelta ja perinteiselle Urrian erikoiskokeelle tullaan Kytömäen kohdalla 3,4 kilometrin jälkeen. Kun 4,3 kilometrin jälkeen käännytään valtiontielle, päästään osuudelle, josta Urria on kuuluisa. Legendaarinen iso hyppy on 6,8 kilometrin kohdassa ja Mikko Hirvosen kohtaloksi vuonna 2010 koitunut hyppy-mutka-yhdistelmä on 7,3 kilometrin kohdalla.

Urria on yleensä päättynyt peltomutkien jälkeen, mutta nyt erikoiskoe jatkuu vielä kapealle ja pehmeälle osuudelle, jonka voi olettaa menevän urille toiselle ajokerralle.

Katseluvinkki: Hirvosen nyppy 7,3 kilometrin kohdalla