Esittely: EK 4 ja 9 Ässämäki 12,33 km

Vuonna 2016 ensimmäistä kertaa ajettu Halisen erikoiskoe on tänä vuonna osa Ässämäen pikataivalta, mutta ajosuunta on päinvastainen. Vanhoista Halisen nuoteista ei siis ole kujettajille mitään hyötyä. Erikoiskoetta on lisäksi jatkettu runsaalla neljän kilometrin lisälenkillä.

Erikoiskokeen alku on nyt vauhdikkaampaa ja leveämpää tietä. Pikataival kääntyy kapeammalle osuudelle 5,6 kilometrin kohdalla. Uudelle osuudelle siirrytään 8,4 kilometrin kohdalla. Uusi osuus on kapeaa, mutta nopeaa tietä.