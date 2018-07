Esittely: EK 5 ja EK 10 Äänekoski 7,71 km

Myös Äänekosken erikoiskoe on reitissä mukana kolmatta kertaa ja myös tämän pikataipaleen ajosuunta on vaihdettu.

Erikoiskokeen viimeinen mutka yllätti Yazeed Al Rajhin vuonna 2016, mutta nyt mutka on pätkän ensimmäinen ja siihen on lähtöviivalta matkaa 500 metriä. Erikoiskokeen alku on nopeaa tietä, eikä tie muutu hitaammaksi 6,6 kilometrin kohdalla, kun käännytään vielä leveämmälle tielle. Tällä erikoiskokeella pohja-aika painuu hieman päälle kolmen minuutin.

Katseluvinkki: Nopeita peltomutkia viimeisellä kilometrillä.