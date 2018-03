Jyväskylän MM-rallin hurjasti uusittu reitti julki – mukana vain yksi viime vuodesta täysin samana säilynyt erikoiskoe

Jyväskylän MM-rallissa ajetaan tulevana kesänä rajusti uusitulla reitillä. 26.–29. heinäkuuta, nyt 68. kerran ajettava ralli ajetaan Keski-Suomen alueella sekä Pirkanmaalla Oriveden ja Kangasalan kuntien alueilla.

Kaikkiaan neljän päivän aikana ajetaan 317,26 erikoiskoekilometriä. Uutta reittiä viime vuoteen verrattuna on 65 prosenttia ja WRC-autojen aikakaudella eli vuoden 1997 jälkeen aiemmin ajattomia osuuksia on jopa 40 prosenttia.

Ensimmäisenä ajopäivänä torstaina MM-rallia ajetaan vain Jyväskylän keskustassa Harjulla, johon päättyy myös perjantain ajopäivä. Ralli päättyy sunnuntaina Ruuhimäen pomppuisille sorateille.

– Valintafilosofiassa näkyvät erilaiset tiestöt erilaisine rytmeineen. Jo testierikoiskoe toimii hyvänä aloituksena, kun paikka on vaihtunut Ruuhimäestä Jyväskylän läheisyydessä ajettavaan Vesalan pätkään, sanoo apulaiskilpailunjohtaja ja reittivastaava Kari Nuutinen.

"Nuotin kanssa saa olla tarkkana"

Perjantaina ensimmäiset autot starttaavat hieman aamukahdeksan jälkeen Moksissa. Moksin erikoiskokeella ajetaan tuttuja osuuksia Vellipohjan, Surkeen ja Parkkolan erikoiskokeilta.

Perjantain reittiohjelmaan kuuluvat myös Urria sekä Äänekoski, mutta väliin mahtuu uusi 12,40-kilometrinen Ässämäki.

– Ässämäen pätkällä alkuosa on viimevuotista Halisen osuutta toiseen suuntaan, josta käännytään täysin uudelle tieosuudelle, joka on pientä, luonteikasta tietä, Nuutinen kertoo.

Lisäksi Oittilan erikoiskoe on muuttunut viime vuosien Powerstage-ajoiltaan eikä vanhaa nuottia ole mahdollista hyödyntää ajossa.

Lauantaina ensimmäinen auto starttaa Päijälän reitille kello 8.13. Tätä seuraavat Pihlajakoski, Kakaristo tuttuine risteysalueineen sekä Korpilahden suunnalla ajettava Tuohikotanen.

– Nuotin kanssa saa kyllä olla tosi tarkka tänä vuonna. Pihlajakoski nimittäin on koko rallin ainoa erikoiskoe, joka on samassa muodossa kuin viime vuonna, Nuutinen sanoo.

Sunnuntaina rallin loppukamppailut käydään Laukaan kunnan alueella.

– Kilpailun päättävä Ruuhimäki on kokenus kovan muutoksen. Alkuosa on ihan uutta. Pätkällä on todella paljon eri teitä ja risteyksiä, onpa mukana pikkupätkä asfalttitietäkin.

Reitti ja aikataulu Jyväskylän MM-rallissa 2018