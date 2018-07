Video: Veijaripataljoona Paskoja Vihanneksia kaartoi jälleen Jyväskylään – "Kirjekyyhky kertoi, että Jokke on siirtynyt Ruotsiin"

Keskisuomalainen kertoi vuoden 2015 rallien aikana tehdyllä videolla paikalle saapuneiden turistien suunnitelmista. Jälleen Jyväskylään on kerääntynyt ihmisiä, joille yhdessäolo on tärkeämpää kuin autourheilu.

Yksi näistä porukoista on vantaalainen kahdeksanpäinen veijaripataljoona Paskoja Vihanneksia. He ovat taas saapuneet koko rallikansan ja Jyväskylän kauhuksi Hannikaisenkadulle parkkiin.

Sutkautuksia viljelevä joukko nauttii rallituristin arjesta täysin siemauksin jo 14. kertaa. Vantaalta reissu Jyväskylään taittuu helposti, kun tietää mitä on tulossa.

– Tämä on meille sellainen perinne. Emme käy muissa tapahtumissa porukalla ja täällä sitten nautimme täysin siemauksin. Tämä on hyvä ajankohta kun on paljon ihmisiä, sijainti on myös optimaalinen, kun pääsee saunalautalle, kartingiin ja keskustaan helposti, kertoi eräs Paskoja Vihanneksia -jäsen.

Vuosia rallikuumeen aikaan ympäriinsä ravanneiden kuivalihan ja vissyn ystävien yhteisöä eivät ratojen varret kiinnosta. Pöllyisä ja äänekäs metsätie on vähemmän houkuttava kuin saunalautta Jyväsjärvellä kauniin auringonpaisteen alla.

– Ei meille oo kukaan kertonut, että täällä on joku rallikin käynnissä, ihmetteli Paskojen Vihanneksien syväkurkku Timo Lahti.

Huippuvarusteltu linja-auto on vuokrattu ajoissa ja Jyväskylään saavuttiin jo keskiviikkona. Bussissa voi veijari jos toinenkin telmiä niin etu- kuin takapäässä, kun sisältä löytyy makuutilat, sauna ja ilmanlämpöpumput.

– Levelit on kasvanu huomattavasti vuosien varrella, kun ollaa kaikki päästy töihin. Homma on kasvanut sedanin kautta pakettiautoon ja sitten kuorma-autoon. Nyt fasiliteetit ovat ehdottomasti kunnossa, Lahti selvensi vuosien kulkua.

Teknologia ei kuitenkaan ole houkuttanut Lahtea yöpymään bussin syövereissä, vaan silmiä lepuutetaan siinä missä ehtii.

– En mä kahtena ekana yönä ole bussiin asti jaksanut kiivetä. Tohon sohvalle mä oon rojahtanut ja sitä sitten siirrellyt pois auringosta unentokkurassa, Lahti kertoi.

Kiireinen aikataulu oli seuraavaksi viemässä ystävyksiä Jyväsjärvelle uimaan ja saunomaan.

– Kartingiin täytyy ehdottomasti päästä ja illalla suuntaamme keskustaan. Vaikka ohjelma on tiukka, niin aina lähdetään mukaan yllätyksiin, Lahti iloitsi.