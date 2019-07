EK 13 ja 17 / SS 13 and 17: Päijälä 22,87 km

Olen ollut useana vuonna seuraamassa rallia mäntykankaalla noin viiden kilometrin kohdalla. Siellä on hyvät katselupaikat, pitkä näkemä ja kattavalla valikoimalla varustettu kioski. Kolme vuotta sitten moni kilpailija ajoi ulos 9,4 kilometrin kohdalla olevasta mutkasta. Päijälän kylä siltoineen on suosittu katselupaikka.

Tieltä 9 / From road 9

P5: Längelmäellä käänny tielle 3280 ja sitten käänny tielle 3282. / In Längelmäki turn onto road 3280 and then take road 3282.

Tieltä 24 / From road 24

P4: Käänny tielle 3282 Päijälä ja aja 16 km. / Turn onto road 3282 Päijälä ja drive 16 km.

Tieltä 325 / From road 325

P1: Lähellä erikoiskokeen lähtöä. Seuraa opasteita. / Near the stage start. Follow the signs.

P2, P3: Käänny tielle 16975 Sappeentie / Turn onto road 16975 Sappeentie

Seuraa opasteita / Follow signs