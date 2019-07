EK 15 ja 19 / SS 15 and 19: Leustu 10,50 km

Leustu on palannut Jyväskylän MM-rallin reitille viiden vuoden tauon jälkeen. Erikoiskoe ajetaan tutussa muodossa ihan alkua lukuun ottamatta. Leustun alku on kapeaa sorapolkua ja muuttua leveämmäksi, irtohiekan kyllästämäksi kylätieksi. Tällaisena tie jatkuu Saakoskelle asti. Saakoskella erikoiskoe käy aivan ysitien kupeella. Saakosken jälkeen kuljettajat sompailevat kapeaa yksityistietä, taittavat yli 90-asteen risteyksessä ja alittavat rautatien tunnelin kautta.

English language introduction video and access roads below.

Valtatieltä 9 / From road 9

P1, P2: Käänny suuntaan Jämsänkoski 12. Seuraa opasteita / Turn onto road Jämsänkoski 12. Follow the signs.

P3: Koski-Baari. 41 km Jyväskylästä ja 16 km Jämsästä. / Koski-Baari. 41 km from Jyväskylä, 16 km from Jämsä.

P4: Käänny tielle Leustu. 37 km Jyväskylästä ja 20 km Jämsästä. / Turn onto road Leustu. 37 km from Jyväskylä, 20 km from Jämsä.

P5: Käänny tielle Hirvimäki 13. 34 km Jyväskylästä, 23 km Jämsästä. / Turn onto road Hirvimäki 13. 34 km from Jyväskylä, 23 km from Jämsä.