EK 2 / SS 2: Oittila 19,34 km

English language introduction video below.

Oittilan ensimmäiset kahdeksan kilometriä tullaan kapeaa tietä. Tarkasti ajettava mutka ja risteys löytyvät 8,4 kilometrin kohdalta, jossa siirrytään isommalle tielle. Yli 90 asteen risteys vasempaan tulee kuljettajille eteen 9,2 kilometrin kohdalla ja risteykset oikealle ja vasemmalle 11,50 kilometrin kohdalla. Kaksiosainen vasemmalle kääntyvä mutka löytyy 15,80 kilometrin kohdalta. Ennen maalia on keventävä, oikealle kääntyvä mutka ja nopea vasuri.

Katseluvinkki: Takaviistoristeys 9,2 kilometrin kohdalla. Pitkä näkemäalue.

Riku Tahkon vinkit

In English:

The first eight kilometres in Oittila are on a narrow road. The difficult right hander and junction come at 8,4 kilometres with a turn onto a big road. The driver faces an over 90-degree left turn at 9,2 kilometres, and junctions with right and left turns at 11,50 kilometres. The two-part left hander comes at 15,80 kilometres. Before finish line there is a lightening right hander and a high-speed left hander.

One to watch: Over 90-degree turn at 9,2 kilometres. Long view.

Tips by Riku Tahko

Historiavideot: Oittilan erikoiskoe vuonna 1988

Lähde: AKK Sports