EK 21 ja 23 / SS 21 and 23: Ruuhimäki 11,12 km

Ruuhimäki on ollut monena vuonna testierikoiskokeena, mutta nyt pikataival on viime vuoden tapaan bonuspätkä. Kilpailun päätteeksi ajettavalla Ruuhimäellä on jaossa lisäpisteitä viidelle nopeimmalle kaavalla 5, 4, 3, 2, 1.

Erikoiskokeen alku ajetaan yksityisteillä, mutta välillä käydään pudottamassa pölyt 400 metriä pitkällä asvalttiosuudella. Ruuhimäki tunnetaan lopun hypyistään, jotka ovat Urrian ja Ouninpohjan veroisia.

Katseluvinkki: Hypyt 9–10 kilometrin kohdalla.

Riku Tahkon vinkit

In English

For many years, Ruuhimäki has been a test special stage. This time, just like last year, the Ruuhimäki will be a bonus stretch. Driven at the end of the competition, Ruuhimäki has 5 to 1 extra points to give to the five fastest drivers.

The special stage starts on a private road, with an occasional dusting on a 400-metre tarmac stretch. Ruuhimäki is known for the high jumps toward the end, rivalling the jumps in Urria and Ouninpohja.

One to watch: The jumps at kilometres 9 to 10.

Tips by Riku Tahko

Historiavideot: Ruuhimäen erikoiskoe vuonna 1984

Lähde: AKK Sports