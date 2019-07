EK 3 ja 7 / SS 3 and 7: Moksi 20,04 km

English language introduction video below.

Moksi on yhtä kuin perinteinen Surkeen erikoiskoe, jonka alkuun on lisätty kuuden kilometrin mittainen jatke. Lisäys on onnistunut, sillä Norolasta Viljaspohjaan tullaan isoa tietä ja kovaa. Kun Surkeen erikoiskoe on alkanut isolta tieltä, on Tikkalasta päin tultaessa kääntyminen pikkutielle ollut haastava paikka. Risteykseen tullaan nyt toisesta suunnasta, mutta tienvaihto vaatii edelleen tarkkaa jarrutusta.

Maltilla ajettavan pikkutien jälkeen palataan valtiontielle, jonka suosittu peltoristeys on 13 kilometrin kohdalla. Isolta tieltä vaihdetaan pienemmälle tielle takaviistoristeyksessä 16 kilometrin kohdalla. Pikkutiellä on muutamia yllättäviä risteyksiä. Lähellä maalia on muutama mukava mutka.

Katseluvinkki: Avaralla paikalla oleva risteys 13 kilometrin kohdalla.

Riku Tahkon vinkit

In English:

Moksi is as traditional as the Surkee SS, with an added six-kilometre stretch in the beginning. It’s a successful addition - the drivers can really put the pedal to the metal as they race from Norola to Viljaspohja. Whenever the Surkee SS has started on a big road, the turn onto a smaller one has been a challenge. Now, they will approach the junction from another direction, but the turn will still require precise braking.

After a smaller road that calls for patience, there is a turn onto a main road, with a popular field junction at 13 kilometres. A turn onto a smaller road follows at the 90-degree junction at 16 kilometres. The small road has a few surprising junctions. Some nice turns follow near the finish line.

One to watch: The open-view junction at 13 kilometres.

Tips by Riku Tahko