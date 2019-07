EK 4 ja 8 / SS 4 and 8: Urria 12,28 km

English language introduction video below.

Urrian erikoiskoe lähtee Teerijärvensuon kupeelta ja perinteiselle Urrian erikoiskokeelle tullaan Kytömäen kohdalla 3,4 kilometrin jälkeen. Kun 4,3 kilometrin jälkeen käännytään valtiontielle, päästään osuudelle, josta Urria on kuuluisa. Legendaarinen iso hyppy on 6,8 kilometrin kohdassa ja Mikko Hirvosen kohtaloksi vuonna 2010 koitunut hyppy-mutka-yhdistelmä on 7,3 kilometrin kohdalla.

Urria on monasti päättynyt peltomutkien jälkeen, mutta nyt erikoiskoe jatkuu vielä kapealle ja pehmeälle osuudelle, jonka voi olettaa menevän urille toiselle ajokerralle.

Katseluvinkki: Hirvosen nyppy 7,3 kilometrin kohdalla.

The Urria special stage is near the Teerijärvisuo. The driver starts the traditional Urria SS at Kytömäki after a 3,4 kilometre drive. After the 4,3 km mark and a turn onto the main road, we reach the stretch that has made Urria famous. The legendary big jump is at the 6,8 mark, and at 7,3 kilometres, we see the jump curving that proved disastrous to Mikko Hirvonen in 2010.

Urria has often ended after curves around fields, but this time, the SS continues on a narrow and soft stretch, which makes it possible for the driver to utilise their tracks on their second go.

One to watch: Hirvonen’s jump at 7,3 kilometres.

Lähde: AKK Sports