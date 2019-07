EK 5 ja 9 / SS 5 and 9: Ässämäki 12,33 km

Valtatieltä 18 / From road number 18

P1, P4, P6: Käänny tielle 6271 Uurainen 36 / Take road 6271 Uurainen 36

P2: Käänny tielle Ritoniementie / Take road Ritoniementie

P3, P5: Käänny tielle 6250 Uurainen 28 ja käänny vasemmalle tielle 16673 Kumpu 10 / Take road 6250 to Uurainen 28 and turn left to road 16673 Kumpu 10

Valtatieltä 4 / From road number 4

P3, P5: Käänny tielle 627 Uurainen 15, Uuraisilla käänny vasemmalle tielle 627 Jyväskylä / Multia. Aja 1 km ja käänny oikealle tielle 6250 Petäjävesi / Höytiä. Aja 24 km ja käänny oikealle tielle 16673 Kumpu 10 / Take road 627 to Uurainen 15. Drive 15 km and turn to left to road 627 Jyväskylä / Multia. Drive 1 km and turn to right to road 6250 Petäjävesi / Höytiä. Drive 24 km and turn to right to road 16673 Kumpu 10.

Seuraa opasteita / Follow signs