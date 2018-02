Alppihiihdon jättiyllättäjä metsästää kultaa myös lumilautailussa

Tshekin Ester Ledecka järjesti yhden Pyeongchangin olympialaisten suurimmista yllätyksistä voittamalla alppihiihdon naisten supersuurpujottelun. Kultamitalisti oli itsekin yllättynyt ykkössijastaan.

– Yritän aina voittaa ja laskea mahdollisimman hyvin, mutten oikeastaan ymmärtänyt, että tämä on mahdollista, hän sanoi.

Kultataistelu oli erittäin tiukka, sillä Itävallan Anna Veith hävisi ajan 1.21,11 laskeneelle Ledeckalle yhden sadasosan. Liechtensteinin Tina Weirather nappasi pronssia. USA:n supertähti Lindsey Vonn jäi jaetulle kuudennelle sijalle.

Ledeckan uran paras suoritus maailmancupissa on joulukuussa tullut syöksylaskun seitsemäs sija. Hänen ykköslajinsa on lumilautailu, jossa on tullut MM-kultaa parisuurpujottelussa ja paripujottelussa.

Ledecka on yksi suurimmista kultasuosikeista olympialumilautailun parisuurpujottelussa.