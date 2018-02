BBC: Venäläisluistelija Semen Elistratov omisti mitalin "epäreilusti" kisoista suljetuille

Kaukalopikaluistelun 1 500 metrin olympiapronssin saanut venäläinen Semen Elistratov on omistanut mitalinsa maanmiehille, jotka suljettiin olympialaisista "kovalla ja epäreilulla tavalla", kertoo BBC.

Elistratov on yksi venäläisurheilijoista, jotka kilpailevat Pyeongchangissa OAR-joukkueessa. Kansainvälinen olympiakomitea KOK on asettanut sen jäsenille tiukat säännöt, ja BBC:n mukaan KOK tutkii, rikkoivatko Elistratovin puheet niitä.

– Minun on vaikea pidätellä kyyneliä. Olen sanonut jo aiemmin, että mikä tahansa henkilökohtainen mitali on kultaa tai platinaa minulle. Olen uskomattoman iloinen, että tein sen huolimatta Venäjän urheilun ympäröivistä oloista. Omistan tämän mitalin kaikille niille, jotka on suljettu näistä kisoista niin kovalla ja epäreilulla tavalla. Tämä mitali on teille, Elistratov sanoi.