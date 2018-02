CAS vahvisti venäläisen naiskelkkailijan dopingkäryn

Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS vahvisti venäläisten OAR-joukkueen rattikelkkailijan Nadezhda Sergejevan dopingkäryn. Sergejeva oli antanut kilpailun ulkopuolisessa testissä sydänlääke trimetazidinea sisältäneen näytteen.

Sergejeva oli tunnustanut käyttäneensä kiellettyä ainetta. Hänet on asetettu toistaiseksi kilpailukieltoon.

Sergejeva on toinen Pyeongchangissa dopingista kiinni jäänyt venäläisurheilija. Aiemmin kisoissa dopingista kärysi curlingpelaaja Aleksandr Krushelnitski, joka on tunnustanut sydänlääke meldoniumin käytön CAS:lle.

Sergejeva saavutti OAR:n ratttikelkkajoukkueessa pronssin ja Krushelnitski vaimonsa Anastasia Bryzgalovan kanssa pronssin curlingin parikilpailussa. Molemmat joukkueet menettävät mitalinsa.

Venäjä on joukkueena suljettu Pyeongchangista valtiojohtoisen dopingin takia. Kisoissa urheilee 168 venäläistä OAR-joukkueessa.

Venäjän on huhuttu pääsevän Pyeongchangin talvikisojen päättäjäisiin kansallistunnuksin. Kisoissa on annettu toistaiseksi neljä positiivista dopingtulosta, joten venäläisten osuus on niistä puolet. Muut kärynneet ovat japanilainen kaukalopikaluistelija Kei Saito ja slovenialainen jääkiekkoilija Ziga Jeglic.