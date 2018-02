Hektistä kivitystä jäällä – paricurling tekee olympiadebyyttinsä

Talvinen tarkkuuspeli curling nousi suomalaisen urheiluyleisön huulille, kun Markku Uusipaavalniemen kipparoima joukkue otti olympiahopeaa Torinossa 2006. Sen jälkeen ei suomalaisia ole kuitenkaan olympiascurlingissa nähty, mutta Pyeongchangissa suomalaisosaaminen tekee paluun.

Olympialaisten uutuuslaji mixed doubles curling alkaa jo avajaisten aattona varhain torstaina. Vuosituhannen alussa kehitetty pelimuoto hyväksyttiin olympialajiksi 2015, ja historialliseen debyyttiin paikan kahdeksan joukkueen turnaukseen otti Suomen pari Oona Kauste/Tomi Rantamäki.

– On kyselty, mikä on lajin nimi suomeksi. No, tämä on mixed doubles curling, mutta jos suomeksi haluaa jotain käyttää, niin ehkä paricurling voisi olla sopiva, Rantamäki aloittaa.

– Siinä mielessä erikoinen laji, että joukkueessa ei ole varsinaista kapteenia. Ja tasa-arvokeskusteluun olemme ehkä hyvä esimerkki siitä, kuinka mies ja nainen urheilee tasavertaisesti ja samassa joukkueessa, Rantamäki jatkaa.

Erikoista on muutakin, normaaliin curlingiin verrattuna. Esimerkiksi tiukempi tahti: kahdeksan pelivuoron eli pään aikana on 40 heittoon käytettävissä vain 22 minuuttia.

– Se ei ole kovin paljoa. Aika hektistä on, Rantamäki sanoo.

Valmiiseen pöytän - ja ylivoimalla kerran pelissä

Paricurling poikkeaa emälajista myös taktisesti, sillä jokainen pää alkaa kahdella valmiiksi kentälle asetetulla kivellä. Toisen joukkueen kivi on keskiviivalla, ja toisen kivi pesässä eli siellä, mistä pisteitä kerätään.

– Tämä tuo mielenkiintoisia tilanteita, koska lähtökohtaisesti peli on jo sotkussa tässä vaiheessa, Rantamäki nauraa.

– Ja parin heiton jälkeen tilanne on se, että keskellä on paljon kiviä ja paljon erilaisia kulmia, mahdollisuuksia. Se, miten lopulta käy, nähdään yleensä vasta kun pää on pelattu loppuun. Viimeisellä kivellä voidaan tehdä ihmeellisiäkin ratkaisuja. Sen takia tämä on katsojalle paljon mielenkiintoisempaa kuin tavallinen joukkuepelaaminen, Rantamäki markkinoi vielä.

Oman mausteensa lajiin tuo myös "ylivoima" eli power play, jossa alkukivet laitetaankin eri paikkoihin eli sivummalle kuin normaalissa päässä. Ylivoiman voi käyttää kerran pelissä.

Kaikesta kikkailusta huolimatta perusasia kuitenkin pysyy samana kuin perinteisessä curlingissa: pään on kestettävä paineessa, joka tietysti olympiajäällä vain korostuu.

– Tilanne voi vaihtua hyvin nopeasti ja dramaattisesti. Nämä asiat tekevät tästä lajista hyvin herkän eli maailman paras voi hävitä hyvin heikollekin, kun oikein pahasti käy. Yllätyksen mahdollisuus on aina olemassa. Se joukkue, joka parhaiten olympialaisissa pystyy keskittymään, tekemään sen oman, loistavan suorituksen kriittisissä kohdissa, se vie voiton, Rantamäki tiivistää.

– Näistä kahdeksasta joukkueesta mikä tahansa voi voittaa kultaa.