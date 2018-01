Jääkiekkoliiton pomon lupaus Naisleijonien tähdelle lunastamatta – "Helppo lupailla"

Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen ei ole vielä lunastanut lupaustaan Naisleijonien 44-vuotiaalle tähtipelaajalle Riikka Välilälle. Nurminen lupasi 2014 Välilälle Sotshin olympialaisten jälkeen laatikollisen samppanjaa, jos tämä on vielä mukana Etelä-Korean talvikisoissa 2018. Sittemmin on varmistunut, että Välilä matkaa uransa neljänsiin olympialaisiin. Hän on Suomen olympiahistorian vanhin naisurheilija talvikisoissa.

– Helppohan tuollaisia on lupailla, kun en juo alkoholia lainkaan. Ehkäpä hän juo ne sitten itse, Välilä hymähtää hyväntahtoisesti.

Välilä ja Nurminen tuntevat toisensa jo vuosien takaa. He pelasivat aikoinaan useita kausia samassa poikien JYPin juniorijoukkueessa.

Pyörittelitkö Nurmista treeneissä mennen tullen?

– Joo, Välilä vastaa.

"Matti on hyvä kaikessa"

Välilä ja Nurminen olivat samalla luokalla myös lukiossa.

– Matti oli hyvä urheilussa, tosi nopea. Hän soitti myös pianoa ja on todella musikaalinen. Lisäksi hän oli älyttömän hyvä koulussa, siis tyyliin kymppejä, Välilä kertoo.

– Joskus päivittelin sitä Matille, että hän on niin hyvä kaikessa. Siihen Matti totesi, ettei hän kuitenkaan ole aivan terävintä kärkeä missään.

Toimitusjohtaja Nurminen aikoo täyttää Välilälle antamansa lupauksen vasta olympiakisojen alettua.

– Jos Riikka niin haluaa, hankin hänelle jotain muuta kuin samppanjaa. Annan hänelle mahdollisuuden saada samalla rahalla jotain itselleen mieluisampaa. Luonnollisesti pidän sanani, Nurminen viestitti.