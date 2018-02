Joukkuekisasta se mitali Suomelle? – "Ei kauhean hyvältä näytä"

Suomi juhli kolmissa olympialaisissa 1998–2006 peräti seitsemää yhdistetyn mitalia. Sen jälkeen ei ole mitaleille enää ylletty, ja Pyeongchangissakin jäljellä on enää torstain joukkuekisa.

– Kun tuloksia katsoo ihan rehellisesti ja realistisesti, ei mahdollisuudet kauhean hyviltä näytä. Hyppäämisessä meillä on Eeroa (Hirvonen) lukuun ottamatta isoja vaikeuksia, päävalmentaja Petter Kukkonen pohtii.

– Hiihdossa ei ole hätää, mutta kun mäessä tarvitaan 10–15 metriä lisää kolmen urheilijan osalta, niin onnistuuko se 40 tunnissa. Toivon mukaan onnistuu, ja teemme sen eteen kaikkemme. Ja kun päästään altavastaajana iskemään, se on meidän aseemme.

Kukkonen näkee, että mitalisaumat ovat ennen kaikkea pronssissa. Saksa ja Pyeongchangin yhdistetyssä toistaiseksi alisuorittanut Norja ovat joukkuetasolla muita edellä, mutta Japani, Itävalta, Suomi ja Ranska ovat jo tasaväkisempiä.

Toiveita nostaa toistaiseksi viimeisimmän suomalaisen yhdistetyn olympiamitalin voittaneen Hannu Mannisen paluu. Torinossa 2006 joukkuepronssia juhlinut Manninen oli tiistain suurmäen kisasta sivussa pienen flunssan takia, mutta torstaille kokenut menestyjä jo saataneen mukaan. Neljäs mies lienee Leevi Mutru, joka onnistui suurmäen kisan hiihdossa mainiosti.

Oma lukunsa torstaina on Ilkka Herolan tilanne. Henkilökohtaiset kisat murheellisesti läpi runnoneelle Herolalle joukkuekisa voi olla toivottu piristys.

– Tilanne on ihan täysin erilainen joukkuekisaan kuin henkilökohtaiseen. Ja Ilkka on pohjimmiltaan taistelija. Hän on vahva torstaina, syttyy ihan eri liekkiin kuin mitä nyt on nähty, Kukkonen uskoo.