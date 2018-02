Jylhä ylisti Niskasen ja Ohtosen määrätietoisuutta: "Näinhän tässä piti käydäkin"

Iivo Niskasen olympiavoitto valkeni maastohiihdon päävalmentajalle Reijo Jylhälle ladun varteen. Hetki oli "hyvin tunteikas".

– Itse jäin juottamaan loppuja miehiä maastoon. Sain omien ajatusten kanssa olla hetken, Jylhä kertoo.

Jylhä astui pestiinsä pian Iivo Niskasen ja Sami Jauhojärven Sotshista saalistaman olympiavoiton jälkeen. Olympiadin mittainen työtehtävä sai lauantaina huipennuksen, kun Niskanen nousi kaksinkertaiseksi olympiavoittajaksi.

Olympiavoitto tuntui totta kai upealta. Mutta kunnia kuuluu muille, oli päävalmentajan ehdoton kanta.

– Nyt voisi sanoa, että näinhän tässä piti käydäkin. Iivon ja (valmentajansa) Olli Ohtosen työ on ollut niin suunnitelmallista ja määrätietoista kohti tätä päämäärää, Jylhä sanoi.

– Viime vuosi osoitti jo, että Iivo on perinteisellä yksi maailman parhaista. Ja nyt kaikki meni nappiin taktisesti, voitelu onnistui hyvin ja miehen kunto on huipussaan, oikeassa hetkessä.

Ohtosen ja Niskasen viisivuotinen yhteistyö on tuonut kaksi olympiavoittoa ja MM-kullan sekä -pronssin. Jylhä ylistää kaksikon työtä, totta kai.

– Iivo on tarkka, tekee kaiken viimeisen päälle. Ja tuon puolen kasvutarina on varmasti myös Ollin ansiota, todella hyvä parivaljakko. Tuollaisessa insinöörimäisessä valmennuksessa Iivo on kehittynyt huippu-urheilijaksi.

– Ja onhan Iivo myös tietynlainen hurjapää, niin kuin tämänkin päivän kisassa nähtiin.

Ja kaikki tuo toi Jylhällekin nautinnon olympiavoitosta, miehen mukaan "omanlaisen kruununsa" tähän kevääseen päättyvään pestiin.

– En ole koskaan pitänyt itseäni niinkään tulosten tekijänä, vaan ennemminkin edellytysten luojana. Tässä tiimissä ja toiminnassa. Meillä on onneksi noita henkilökohtaisia valmentajia, jotka niitä (tuloksia) tekevät.

Mitalit arvoonsa

Niskanen on vasta neljäs suomalainen 50 kilometrin olympiavoittaja, ja näin Kalevi Hämäläisen täysosuma Squaw Valleyssa talvella 1960 sai vihdoin jatkajan. Hämäläisen voittoa seuranneena syksynä syntynyt Jylhä, 57, arvostaa lauantaisen voiton historiallistakin painoa.

– Onhan meillä näitä tällaisia virstanpylväitä, ja onneksi niitä silloin tällöin, vaikka aika harvakseltaan, tulee saavutettua, Jylhä toteaa.

– Itse olen ylpeä siitä, että saan olla suomalainen, ja on hienoa olla suomalaisessa huippu-urheilussa mukana. Olisi aika tylsää olla norjalainen, koska kultamitalien ja varsinkin pronssisten arvo on ihan erilainen. Meillä osataan jokaista arvostaa, ja se on hieno juttu.