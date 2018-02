Kehitys ajanut suomalaisten ohi – Piiroinen pelkää lumikourun puolesta

Lumilautailija Peetu Piiroisen äänestä kuului hiven haikeutta, kun hän pohti Pyeongchangissa menestyslajinsa tulevaisuutta.

Keskiviikkona lumikourun miesten olympiafinaalissa 12:nneksi eli viimeiseksi jäänyt Piiroinen pelkää, ettei 2000-luvun menestyksekkäällä kilpailumuodolla ole Suomessa enää pitkään tulevaisuutta.

– Se on riskialtista touhua. En tiedä, kiinnostaako se edes junnuja nykypäivänä, Piiroinen vakavoitui.

Kun lumilautailu debytoi olympiakisoissa Japanin Naganossa 1998, lajeina olivat lumikouru ja suurpujottelu, joka sittemmin on pudonnut lajivalikoimasta.

– Tästähän, paipista (lumikouru), lumilautailu on tavallaan alkanut. Nyt slopestylessa on paljon enemmän laskijoita. Suomessa paippi on katoava luonnonvara, tai oikeastaan ympäri maailmaa.

Kapinalliset kesyyntyivät

Kansainvälinen olympiakomitea vokotteli 1990-luvulla lumilautailijoita olympiakisoihin imagosyistä. Ukkokerhoksi leimautunut KOK halusi nykyaikaistaa julkikuvaansa.

Olympiataipaleensa alussa lumilautailijoita pidettiin kapinallisina. He myös muistivat sivulauseessa vinoilla konservatiivisemmille lajeille.

Nykyään lumilautailu on olympiakisoissa itsestäänselvyys. Pyeongchangin lumikourufinaalissa rinne pullisteli yleisöä.

– Kuulin, että FIS:n (Kansainvälinen hiihtoliitto) tilastojen mukaan lumilautailu olisi katsotuin laji täällä. Kun meidän omalla WST-kiertueellamme ei mene kovin hyvin, tulee kierrettyä FIS:n kilpailuja.

Piiroinen voitti olympiahopeaa Vancouverissa 2010. Sen jälkeen moni ovi avautui.

– Kyllä lumilautailijat antavat olympiakisoille arvoa. Jos näistä mitalin saa, näkyvyys urheilijalle on iso.

Kehitys on ajanut ohi

Vaikka Piiroinen kaatui Pyeongchangissa kaikilla kolmella finaalirunillaan, hän pitää itseään parempana paippilaskijana kuin kahdeksan vuotta sitten.

– Osaan parempia temppuja kuin silloin, sanoo urheilija, joka täyttää torstaina 30 vuotta.

Lajin kehitys on ollut huimaa

– Vaikka olisin saanut sen ranin, mitä yritin, ei se olisi riittänyt top 5:een. Muut jantterit laskevat hitosti paremmin kuin minä, olympiakisoissa vielä big airissa kilpaileva Piiroinen myönsi.