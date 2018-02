Kilpailujännitys viritti Kallan iskuun

Olympiakisojen ensimmäinen hiihtolaji sujui taktisesti kuten Charlotte Kalla kilpailun kuvitteli. Hän suunnitteli yhdistelmäkilpailussa kovaa iskua viimeisen lenkin varhaiseen vaiheeseen ja toteutti ratkaisevan nykäyksensä rapiat 2,5 kilometriä ennen maalia.

Se ratkaisi Kallalle kullan.

– Olin unelmoinut tuollaisesta. Toteutin suunnitelmani, vaikken ihan osannut arvioida, miten minulla oli voimia jäljellä, Kalla kertoi.

Sitä ennen Kalla oli kuitenkin käynyt rankan sisäisen painin. Hän alkoi jännittää muutama tuntia ennen kilpailua, eikä se kadonnut jäsenistä ennen kuin kilpailun aikana.

– Tuntui raskaalta, mutta keskityin hengitykseen ja yritin noudattaa tuttua ajatusmalliani, Kalla kuvaili jäseniin käynyttä kilpailujännitystä.

– Muistutin samalla itseäni siitä, että olen aina ekstraterävä, kun minua oikein jännittää.

Kalla oli jo rauhoittunut, kun kilpailu kypsyi ratkaisuvaiheisiin kolme kilometriä ennen maalia. Siinä vaiheessa hän tunsi sekä kehon että suksen toimivan kuten pitää.

Kallan isku ylämäessä oli vastustamaton.

– Olen superiloinen. En osaa oikein muuta sanoa, kun olo on niin uskomaton, Kalla selitti oloaan mitaliseremonioiden jälkeen.

Legendoilta vuolaat kehut

Samalla Kalla ihmetteli kolmannen olympiakultamitalinsa jälkeen asemaansa Ruotsin hiihtohierarkiassa. Hänellä on nyt 18 arvokisamitalia eli enemmän kuin Sixten Jernbergillä, Thomas Wassbergilla tai Gunde Svanilla.

– Vaikea uskoa, koska he kaikki ovat legendoja. Ihan hullua kuulla oma nimi heidän rinnallaan. On todella vaikea ymmärtää, että minulle on tullut näin paljon mitaleita, Kalla kertoi.

Kalla sai tuoreeltaan kehut Wassbergilta ja Svanilta.

– Tykkihyvä suoritus, Wassberg tiivisti Kallan hiihdon Ruotsin tietotoimistolle.

Svan kertoi seuranneensa Kallan uraa.

– Tuntuu pelkästään hyvältä. On helppo hyväksyä, että Charlotte on se, joka pudottaa minut mitalitaulukossa alaspäin, Svan kertoi.