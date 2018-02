Kolumni: Arvokisojen pettyjä, mutta suuri esikuva monelle nuorelle

Kuusivuotias tyttöni kysyi yllättäen eräänä päivänä automatkalla: ”Kuinka monta kertaa se Kaisa Mäkäräinen aina ampuu?” Vastauksen saatuaan tyttö piirsi viisi ympyrää lasten piirtotaululle: ”Katso isi!”

Hiljattain samainen tyttö lykki ensimmäistä kertaa hiihtokisoissa. Muuten sujui hyvin, mutta kerran hän kaatui – aivastuksen takia.

Innostus on kuitenkin kova.

Tyttö haluaa olla kuin Kaisa Mäkäräinen.

Kaisa Mäkäräisen merkitystä suomalaiselle ampumahiihdolle ei voi oikein korostaa liikaa. Joensuulaisen pitkä ja menestyksekäs ura on luonut perinteen ampumahiihtokisojen seuraamiselle.

Mäkäräinen on tuonut lajille esikuvana harrastajia ja tuotteena sponsoreita.

Aukko on valtava, kun hänen uransa päättyy.

Vaikka Mäkäräisen olympialaiset olivat aina pettymyksiä, niin myöhemmin aika kultaa muistot urasta. Myös Pyeongchang suhteutuu ajan myötä kokonaiskuvaan hienosta taipaleesta.

Mäkihyppääjä Janne Ahonenkin jäi ilman henkilökohtaista olympiamitalia, mutta hänenkin pitkää uraansa tullaan muistelemaan myöhemmin menestyshetkien kautta. Samalla tavalla suomalaisilla keihässankareilla on ollut joukossa heikkoja arvokisoja, mutta myöhemmin esille nostetaan loiston hetket.

Yksilöurheilu tarjoaa yleensä huomattavasti enemmän pettymyksiä kuin riemua. Etenkin ampumahiihdon kaltaisessa lajissa mitalistit vaihtuvat tiheään.

Mäkäräisen osalta ikimuistoisia arvokisahetkiä olisi voinut jäädä historiaan toki paljon enemmänkin.

Kainuun kasvatin arvokisatilasto on karu verrattuna loistoon maailmancupissa. Arvokisoissa Mäkäräinen on ollut palkintopallilla vain joka kahdeksas kerta – maailmancupissa joka neljäs kerta.

Heikkoon tilastoon on varmasti monta syytä.

Mäkäräiselle on kertynyt arvokisa- ja olympiapeikko. Hän pelkäsi jo etukäteen, että joku siellä menee pieleen kuitenkin. Niinhän se menikin. Tämä oli huono ajatusmalli ennen kisoja.

Kisoihin valmistautuminen ei sujunut lopulta parhaalla mahdollisella tavalla.

Jotenkin Mäkäräisen olemus ja itseluottamus oli erilainen jo olympialaisten ennakkoinfossa kuin kaksi viikkoa aiemmin Pärnävaaran viimeistelyleirillä. Sairastelu vaikutti itseluottamukseen, ja ehkä olympialaisetkin toivat oman puristuksensa tekemiseen.

Kisatauon jälkeen pikamatkalla on usein jännitystä, ja se kilpailu näyttää suuntaa kisoille. Mäkäräisen osalta lumipallo lähti vierimään jälleen heti väärään suuntaan. Tuuriakaan tai taitoa ei ollut vaikeiden tuulenpuuskien kanssa.

Tulos oli tämä, kun sekä ammunta että hiihto pettivät.

Lajista on helppoa katsoa vain ammuntaa ja todeta, että ei osunut.

Viimeistelyvaiheessa sairastunut Mäkäräinen jäi hiihtovauhdissa tammikuun huipputasoltaan. Vaisu hiihto konkretisoitui näkyvimmin kovien odotuksien yhteislähdössä.

Mutta niin se vaan jatkuu elämä Mäkäräisellä näidenkin pettymysten jälkeen. Olympiaviestien jälkeen on Kontiolahden maailmancup. Sen jälkeen on Oslo ja maaliskuun lopussa Tjumen. Cupin kokonaisvoitto on Mäkäräisen ulottuvilla samalla tavalla kuin Sotshin olympiapettymysten jälkeen.

Nekin ovat aikamoisia saavutuksia.

Ehkä joskus hänen innottamanaan nousee joku uusi mäkäräinen myös olympiamitaleille.