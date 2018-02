Kyydistä pudonnut Heikkinen keskittyi kaverin kultajuhliin – "Oma kisa ei herätä mitään tunteita"

Matti Heikkisen kausi ei ole ollut ruusuilla tanssimista, mutta lauantaina koittivat kuitenkin juhlat. Iivo Niskasen mahtihiihto olympiakultaan sysäsi mielestä omat vaikeudet, jotka saivat jatkoa 50 kilometrin 25. sijalla.

– Kaverin olympiakulta toi hymyä ja onnea. Keskitytään siihen, ei näitä päiviä suomalaisessa urheilussa liikaa ole, Heikkinen sanoi.

– Kun teet kovasti töitä ja sinulla on oikeat ihmiset ympärilläsi, kaikki on mahdollista.

Lajinsa tunteva Heikkinen muistutti, että Suomen edellisestä henkilökohtaisesta olympiavoitosta oli jo vierähtänyt liikaakin.

– Tämä on hyvin tärkeä juttu. Siitä on 20 vuotta, kun Mika Myllylä voitti Naganossa, joten tämä on suuri asia maastohiihdolle, mutta samalla myös koko suomalaiselle urheilulle, Heikkinen hehkutti ja lupasi porukan lämmittävän kultamenijälle saunan illan juhliin.

Oma suoritus jäi taka-alalle. Ainakin sen kultariemun ajaksi.

– Oma kisa ei herätä mitään tunteita. Vie prosessia eteenpäin, Heikkinen kuittasi ilmeettömänä.

– Heti kun ruvettiin hiihtämään, tipuin kyydistä.

Heikkisen saldoksi uran kolmansista olympiakisoista jäivät viidenkympin vaisuuden ohella 21. sija yhdistelmähiihdosta, kymmenes sija 15 kilometriltä ja viestin nelossija. Luvut ovat raakoja prosessissaan painivalle kunnianhimoiselle urheilijalle, mutta toisaalta ne eivät olleet yllätys.

– Viidentoista vapaalta torjuntavoitto, kymmenes sija. Se on kuitenkin parasta tuloksellisesti minulta olympiauralla. Mutta tämä kausi on mennyt tavoitteisiin nähden alakanttiin, eikä näissä kisoissa ollut realismia hiihtää mitaleista.

– Peiliin pitää katsoa, se on raaka fakta.