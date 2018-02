Laukkasen olympiaunelmasta tuli uran raskain kaksiviikkoinen

Mari Laukkanen suunnitteli viime keväänä kymmenen kuukauden päässä häämöttäneistä Pyeongchangin olympiakisoista ampumahiihtouransa huipennusta. Alle odotusten menneestä kisarupeamasta tulikin uran raskain.

– Onhan tämä ollut aikamoinen kaksiviikkoinen. Kova työ on takana kevään ja kesän ajalta, ja koko talvi ollut hankalahkoa. On joutunut todella tiukkaan pitämään itsensä kasassa, Laukkanen kuvaili.

Hän voitti viime maaliskuussa Oslossa kaksi maailmancup-kilpailua peräjälkeen, uransa ensimmäiset. Hän tehosti harjoittelua entisestään, tarkoituksena kamppailla kärkisijoituksista olympialaisissakin.

Laukkanen oli Pyeongchangissa henkilökohtaisilla matkoillaan 42:s ja 64:s. Lohtua ei herunut myöskään piipahduksesta maastohiihdon pariviestissä ja sen jälkeisestä naisten ampumahiihtoviestistä.

– En suostu katumaan sitä, että olen yrittänyt. Kovin tunne, mitä urheilija kantaa, on häpeä. Se on semmoinen tunne, josta on päästävä yli.

Laukkanen oli ampumahiihtoviestissä kolmannella osuudella ja ampui kaksi sakkoa. Edellisessä vaihdossa kärjessä ollut Suomi putosi 12:nneksi.

Kotiseudulle Pohjois-Karjalaan

Kyyneliä vastaan taistellut Laukkanen, 30, vihjaisi jopa, että kilpauran lopettaminen on harkinnan arvoinen vaihtoehto.

– On aika rankkaa tuntea huonoa oloa asiasta, josta pitää niin paljon. Joko huonosta olosta on luovuttava tai sen aiheuttajasta. Eihän tässä ole järkeä kärsiä näin paljon.

Menestyksekkään viime kevään jälkeen tämän kauden vastoinkäymiset ovat tuntuneet tunnollisesti treenanneesta urheilijasta raskailta. Laukkanen on jopa liioitellun ankara itseään kohtaan, sillä hän sijoittui alkukauden maailmancupissa seitsemässä ensimmäisessä kilpailussa kolmesti 20 parhaan joukkoon.

– Minulle saa olla vihainen ja suorituksiini olla pettynyt. Se kuuluu urheiluun, se on kestettävä, kun tähän on lähtenyt. Minun täytyy nyt nostaa ihan itse itseni tästä.

Hän kilpailee seuraavan kerran parin viikon kuluttua maailmancupissa Kontiolahdella. Kotiseudulta Pohjois-Karjalasta on hyvä ammentaa itseluottamusta eteenpäin.

– Se on ollut semmoinen paikka, että olen siellä aidosti tuntenut ihmisten tuen ja arvostuksen, riippumatta siitä, tulenko sinne ylhäältä vai alhaalta päin. Se on paras paikka pistää numerolappu rintaan.