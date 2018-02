Leijonien kokoonpanoon muutoksia – "Kunnioitus Etelä-Koreaa kohtaan on suuri"

Oskar Osala nousee pelaavaan kokoonpanoon, kun Leijonat kiekkoilee olympialaisissa pudotuspelin Etelä-Koreaa vastaan tiistaina. Osala ottaa keskushyökkääjän paikan kentällisestä, jossa laidoilla viilettävät Mika Pyörälä ja Sakari Manninen .

Osalan tapaan aiemmissa otteluissa pelaavan kokoonpanon ulkopuolella ollut hyökkääjä Marko Anttila saa myös peliaikaa Etelä-Korea -pelissä. Päävalmentaja Lauri Marjamäen mukaan Anttilaa kierrätetään eri kentällisissä.

– Meillä on poikkeuksellisen hyvä tilanne tuoda kaksi erittäin hyvässä kunnossa olevaa luisteluvoimaista pelaajaa mukaan. Se tuo raikkautta peliimme, Marjamäki sanoi tiistain jääharjoituksen jälkeen.

– Anttila ja Osala ovat menneet lujaa treeneissä. Nyt tuntuu, että he menevät päätylaidoista lävitse. Pitää päästää varsat laitumelle, Marjamäki veisteli.

Hyökkääjä Jani Lajunen on kokoonpanon ulkopuolella.

– Tällainen on nyt kokoonpano ja that's it, Marjamäki kommentoi Lajusen tilannetta.

"Olemme näitä miettineet"

Marjamäen mukaan Leijonien kunnioitus ja arvostus Etelä-Koreaa kohtaan vastustajana on suuri.

– Etelä-Korea on kurinalainen joukkue ja siellä on erinomainen maalivahti Matt Dalton . Olemme näitä asioita miettineet ennen turnausta ja nyt ne on vielä kerrattu, hän raportoi.

Suomen ja Etelä-Korean välisen ottelun voittaja kohtaa puolivälierässä Kanadan.

– Nyt tämä turnaus vasta alkaa. Alkusarjalla ei ole nyt enää mitään merkitystä, Marjamäki totesi.