Naisleijonien päävalmentaja tylynä Kanadan löylytyksen jälkeen: Syöttelimme vastustajalle

Urheilussa on aina mahdollisuus yllätyksille, mutta Kanada ei suonut saumaa sensaatiolle Naisleijonille tiistaina olympiaturnauksessa.

Ennakkosuosikki Kanada oli Suomea nopeampi, voimakkaampi, taitavampi juonikkaampi, aloitteellisempi ja huolellisempi. Ottelun tahdin määränneet vaahteralehtipaidat pakottivat Suomen virheisiin, jotka kertaantuivat kaukalon eri osissa. Ahdingossa Naisleijonien suunnitelmat sekosivat ja pelistä tuli lähinnä selviytymistaistelu.

Lopputulokseksi kirjattiin Kanadan 4–1-voitto. Suomelle lohdutusmaalin teki ottelun kolmannessa erässä 44-vuotias konkaripelaaja Riikka Välilä.

– Ei tässä mitään yllätyksellistä ollut. Kanada tuli hemmetin lujaa. Se oli meitä edellä syöttämisessä, syöttöjen vastaanottamisessa, nopeudessa ja keskimäärin luistelutaidossa, tilitti Suomen päävalmentaja Pasi Mustonen.

– Ja ottelun alku oli meille traaginen. Ensimmäisessä neljässä vaihdossa annoimme vastustajalle varmaankin neljä ylivoimahyökkäystä, Mustonen jatkoi.

"Harjoittelu ei ole todellakaan tuonut tulosta"

Kanada on naiskiekon kestomenestyjä. MM-kisoissa Suomi on onnistunut voittamaan sen vain kerran. Tämä tapahtui viime vuonna. Etelä-Korean olympiajäillä tämän tempun uusimiseen ei Suomen tiistaisella pelivireellä ollut mitään asiaa.

– Emme olleet voiton arvoisia, Mustonen myönsi rehdisti.

Kanada pääsi Suomen kiekonmenetyksistä tekemään pahojaan.

– Mehän syöttelimme heille! Oli kiekonmenetyksiä ja harhasyöttöjä, Mustonen kertasi.

Vaahteralehtipaitojen toinen maali syntyi, kun Suomen kapteeni ja luottopuolustaja Jenni Hiirikoski menetti kumilaatan aivan sinivalkoisten maalin edessä.

– En tiedä mitä tapahtui. Sinne se kiekko jäi matkalle, pettynyt Hiirikoski totesi.

Kanadan neljäs maali haiskahti paitsiolta, mutta se ei pelin kokonaiskuvaa muuttanut. Tilanteessa Kanadan Jillian Saulnier karkasi läpiajoon, kun liki kaikki Suomen pelaajat säntäsivät vaihtopenkkiä kohti samanaikaisesti.

– Olemme harjoitelleet lennosta vaihtamista paljon. Voi sanoa, että tässä asiassa harjoittelu ei todellakaan ole tuottanut tulosta, Mustonen sanoi.

Seuraavassa pelissä Suomi on suosikki

Naisleijonat on nyt hävinnyt molemmat ottelunsa Etelä-Korean olympiaturnauksessa, kun aiemmin myös Yhdysvallat kukisti Suomen. Tämä ei kuitenkaan vie Suomen jatkomahdollisuuksia. Naisten turnauksessa kahdeksan maata on asetettu rankingin perusteella kahteen lohkoon, jossa Suomen paikka on paremmin rankattujen maiden A-lohkossa. A-lohkosta kaksi parasta pääsee suoraan välieriin, muut A-lohkon maat pelaavat puolivälierissä B-lohkon kärkimaita vastaan.

Torstaina Suomi kohtaa venäläisten olympiaurheilijoiden joukkueen. Naisleijonat luistelevat tähän otteluun ennakkosuosikkeina.