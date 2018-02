Pärmäkoski piilotti Pyeongchangin ensimmäisen mitalinsa vaatekaapin päälle: "Ehkä se helpotti"

Krista Pärmäkoski paljasti sunnuntaina suomalaistoimittajien mitalitentissä, miksi hänestä on kasvanut arvokisoissa onnistuva urheilija. Kolme olympiamitalia Pyeongchangista voittanut Pärmäkoski ei harhaudu leijumaan mitalitunnelmissa, vaan nauttii eniten harjoittelusta ja onnistumisten eteen tehdystä työstä.

– Loppujen lopuksi matka on hienompi kuin päämäärä. Tähän on mahtunut niin monta iloa ja surua, ja ties mitä tunteita.

– On ollut hyviä vuosia ja vaikeita vuosia. Kuljettu matka on loppujen lopuksi kaikkein hienoin. Kaikki ne tunteet, jotka on joutunut kokemaan, Pärmäkoski kertoi.

Esimerkkinä Pärmäkoski kertoi viime harjoituskauden tunnelmistaan rankkasateen kastelemassa leiripaikassa Slovenian Planicassa.

– Yhdessä treenissä ylhäällä oli plus viisi astetta ja kaatosade. Tunti ja 20 minuuttia hiihdettiin tehoja ylöspäin. Se ketutti treenin aikana, mutta treenin jälkeen sanoin Reijolle (päävalmentaja Reijo Jylhä), että oli muuten hemmetin hyvä treeni, Pärmäkoski muisteli.

Aiempaa rennompi olemus

Pärmäkosken kertomus osoitti, miten hyvä kunto nostaa itseluottamusta ja vapauttaa urheilijaa myös median edessä. Pärmäkosken olemus oli koko Pyeongchangin kisojen ajan rentoutunut ja luottavainen.

Planican leirimuistojen kaltaisia tarinoita hän ei olisi vielä muutama vuosi sitten kertonut spontaanisti, kuten ei sitäkään, että piilotti Pyeongchangin kisojen ensimmäisen mitalinsa kisakylän huoneen vaatekaapin päälle. Idea oli pitää keskittyminen korkealla kisojen loppuun.

Pärmäkosken vire kesti Pyeongchangissa koko kaksiviikkoisen kisarupeaman. Ilme oli kirkas, eivätkä mitalien voittamiseen liittyvät selkääntaputtelut ja mitalikahvit pilanneet latautumista viimeisenä ohjelmassa olleelle päämatkalle.

– Valmentajan kanssa mietittiin, että fokus säilyy parhaiten, jos päämatka on viimeisenä, Pärmäkoski kuvasi puntarointiaan Matti Haaviston kanssa.

MM-Lahdessa hän voitti hopean avausmatkalla yhdistelmäkisassa, mutta seuraavana hiihdetty päämatka, perinteisen hiihtotavan 10 kilometriä tuotti pienen pettymyksen. Nyt avausmatkan mitali meni kaapin päälle, ja päämatka toi kisojen kirkkaimman mitalin, hopean.

– Ehkä se mitalien piilottaminen helpotti.

Kirvesniemen rinnalle

Pärmäkoski voitti Pyeongchangissa puolet Suomen joukkueen kuudesta mitalista. Kolmen lätkän saalis nosti hänet hiihtäjänä Marja-Liisa Kirvesniemen veroiseksi. Molemmat ovat voittaneet kolme henkilökohtaista mitalia samoissa olympialaisissa.

– Hänellä taisi olla vähän kirkkaampia mitaleja, Pärmäkoski tuumasi.

Kommentti kuvasi osuvasti, ettei Pärmäkoski tyydy urallaan kymmeneen arvokisamitaliin. Ensi talvena odottavat Seefeldin MM-hiihdot, ja sunnuntaina Pärmäkoski arveli tekevänsä keväällä suunnitelmat myös seuraavaa olympiadia varten.

Ennen kevättä kilpailukausi jatkuu tiiviinä jo ensi viikonloppuna, kun maailmancupia kisataan Lahdessa. Pärmäkoski on cupin kokonaispisteissä neljäntenä, mutta tähyää kolmen parhaan kärkeen.

– Fiilistellään nyt tämä ilta ja huominen. Sitten pitää alkaa keskittyä seuraaviin kisoihin, Pärmäkoski tiivisti olennaisen huippu-urheilusta.