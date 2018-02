Pyeongchangin keskiviikko näyttää suunnan mitalitavoitteen toteutumiselle

Suomen seitsemän mitalin tavoitteen onnistuminen on luupin alla tänään Pyeongchangissa. Keskiviikkona talviolympialaisissa ratkeaa, pääseekö Leijonat välieriin ja sitä kautta viikonlopun mitalipeleihin, ja yltävätkö lumilautailun miehet big air -hyppyjen lauantaiseen finaaliin.

Mitalin kiiltoa on jo keskiviikkonakin, sillä kisojen neljäs suomalaispronssi on jääkiekon naisten maajoukkueen haarukassa. Maastohiihdossa kisataan pariviestit, mutta kun hiihtotapa on vapaa, suomalaisilta ei odoteta ihan samanlaista jättipottia kuin tuli neljä vuotta sitten Sotshista.

Taitoluistelija Emmi Peltonen on Suomen joukkueen urheilijoista viimeinen, joka pääsee kisa-areenalle. Kolmannen polven olympiakävijä Peltonen luistelee lyhytohjelman.

Kipsikäsi mukana big airissa

Suomalaisten kisapäivän aloittaa lumilautailija Rene Rinnekangas , joka on big airin ensimmäisessä karsintaryhmässä kello 2.30 Suomen aikaa. Rinnekankaan ranne murtui avauslajissa slopestylessä, mutta hän pystyy kilpailemaan kipsi kädessä.

– Olen tyytyväinen, että olen päässyt laskemaan. Grabit ovat vielä vähän hankalia, mutta pystyn kyllä tekemään suunnitellut suoritukset suurimmaksi osaksi, Rinnekangas sanoi.

Pari tuntia myöhemmin vaikuttavan näköiseen hyppyriin pääsevät Kalle Järvilehto , Peetu Piiroinen ja Roope Tonteri , joiden karsintaryhmä aloittaa kello 4.45.

Molemmissa erissä hypätään kaksi hyppyä, joista paremman pisteet jäävät voimaan. Lauantain finaaliin selviytyy 12 miestä.

Kolmannen polven olympiaedustaja Peltonen on mukana ensimmäisissä olympialaisissaan. Isoisä-Esalla ja isä-Villellä on takana neljät kisat jääkiekossa.

Kello 3 Suomen aikaa alkavassa lyhytohjelmassa luistelee 30 naista, joista 24 parasta selviää perjantain vapaaohjelmaan.

– Olen hakenut varmuutta ja hyvää tunnetta tähän juttuun. Se on onnistunut, minulla on tosi hyvä fiilis lähteä kisaan, Peltonen ennakoi.

Naisleijonat tuntee venäläiset

Suomen jääkiekolle keskiviikko on mahdollisuus onnistua kummankin joukkueen voimin. Naiset tavoittelevat kello 9.40 alkavassa ottelussaan historian kolmatta olympiapronssia, ja pronssipelissä vastaan asettuu kilpailuluvan saaneista venäläisistä koostuva OAR-joukkue.

Joukkueet kohtaisivat jo alkusarjassa, jossa Suomi voitti 5–1. Puolivälierässä OAR voitti Sveitsin 6–2 ja Suomi löi Ruotsin 7–2.

– Olemme pelanneet venäläisiä vastaan monta peliä. Kyllä me tiedämme, mitä sieltä on tulossa ja mikä heidän heikkous on ja miten meidän pitäisi pelata, puolustaja Ronja Savolainen sanoi.

Suomi on saavuttanut naisten jääkiekon olympiapronssia 1998 Naganossa ja 2010 Vancouverissa. Laji liittyi olympiaperheeseen juuri Naganossa 20 vuotta sitten.

Leijonilla ryhtiliikkeen paikka

Neljä ja puoli tuntia naisten pronssiottelua myöhemmin Leijonat kohtaa puolivälierässään Kanadan. Ottelu alkaa kello 14.10 Suomen aikaa.

Leijonat oli tiistaina lujilla Etelä-Koreaa vastaan ja voitti nihkeästi 5–2. Päävalmentaja Lauri Marjamäen ja pelaajien tilaisuus ryhtiliikkeeseen tulee puolivälierässä, mutta asetelma on Leijonien kannalta hankala. Vastaan luistelee hyvin huilannut Kanada, joka selviytyi alkulohkosta suoraan puolivälieriin toisin kuin Etelä-Korean kanssa tiistaina nuhjannut Suomi.

– Kanada tulee varmasti kovaa heti alussa. Meillä korostuu paineen alla pelaaminen. Pelasimme Ruotsia vastaan hyvän pelin, mutta se ei riittänyt voittoon. Saimme siitä kuitenkin eväitä Kanada-otteluun, Marjamäki sanoi.

Joukkueiden olympiakohtaaminen on yhdestoista, ja voitot ovat 5–5.

Pariviesti vaihteeksi vapaalla

Maastohiihdon pariviesti toi neljä vuotta sitten Sotshista kullan ja hopean, mutta Pyeongchangissa odotukset eivät ole yhtä korkealla. Syynä on vapaa hiihtotapa, jolla suomalaiset ovat voittaneet kolme pariviestin arvokisamitalia. Perinteisellä mitaleita on tullut seitsemän vuodesta 2005 lähtien.

Kisat alkavat kello 10 Suomen aikaa alkuerillä, ja kaksikko Mari Laukkanen – Krista Pärmäkoski kilpailee toisessa alkuerässä kello 10.25. Miehet pääsevät ladulle kelo 10.50, ja Suomen väreissä ensimmäisessä erässä hiihtävät Martti Jylhä ja Ristomatti Hakola .

Eriä on kaksi naisissa ja miehissä. Kunkin erän kaksi parasta joukkuetta etenee finaaliin, ja lisäksi kymmenen joukkueen loppuhuipennuksiin pääsee kuusi joukkuetta ajan perusteella.

– Siellä on monta joukkuetta, jotka taistelevat mitalista. Totta kai toivomme, että se menee hyvin, mutta olemme tyytyväisiä siihen, mitä sieltä tulee, Pärmäkoski sanoi ja muistutti, että henkilökohtaiseen sprinttiin verrattuna lajin luonne on erilainen. Oman vuoron jälkeen on vain kolmen minuutin palautus sillä aikaa, kun joukkuekaveri kiertää radan.

Pärmäkoski on iloinen, että pääsee kisaamaan hyvän ystävänsä Laukkasen kanssa. Maastohiihto lainasi taas ampumahiihtäjää, kuten teki Sotshissa 2014 ja MM-Lahdessa viime talvena.

– Tunnen olevani etuoikeutettu, että minuun luotetaan. Lähden antamaan parastani, Laukkanen sanoi.

Jylhä ja Hakola painottavat radan taktisia elementtejä. Olennaista on muun muassa säästää voimia lopun kovaan nousuun tulemalla nousun juurelle kunnon vauhdilla.

– Rata on kova, mutta siinä on mahdollista pärjätä myös sprintterin ominaisuuksilla, Jylhä arvioi.

Hakola on toipunut lievästä flunssasta kisakuntoon. Hän ehti jo kyllästyä kisakylässä makoiluun.

– Lihas on ainakin levännyt, Hakola sanoi, mutta myönsi, ettei itseluottamus ole aivan tapissa.

Pariviestin naisten finaali alkaa kello 12 ja miesten finaali kello 12.30 Suomen aikaa.