Rinnekankaan vamman kanssa edetään toiveikkaasti, mutta "terveys ja järki edellä"

Suomalaislumilautailijoiden kisat Pyeongchangissa alkoivat lauantaina tylysti paitsi koko nelikon karsiutumisella miesten slopestylen olympiafinaalista, myös joukkueen kuopuksen Rene Rinnekankaan loukkaantumisella. Nuori mies mursi ranteensa kaatuessaan toisen laskunsa.

Kipsattu käsi sallii lääkäreiden mukaan kuitenkin kisojen jatkamisen. Rinnekankaalla on vielä ohjelmassa big air puolentoista viikon päästä.

– Siltä se nyt vaikuttaa. Lääkärit ovat sitä mieltä, että kokeillaan, ja Rene on totta kai samaa mieltä. Otetaan nyt vähän huilia ja testataan sitten, miltä tuntuu. Toki jos siinä on kovaa kipua tai muuten on mahdotonta, niin sitten ei lasketa. Mennään tietysti terveys ja järki edellä, päävalmentaja Antti Koskinen kertoi sunnuntaina.

– Mutta onneksi on kuitenkin sellainen vamma, että antaa mahdollisuuden. Ei mennyt peli poikki ainakaan välittömästi.

Näillä näkymin Rinnekangas, 18, testaa tilannetta 16. helmikuuta, kun big airin harjoituspäivät alkavat. Karsinta finaaliin käydään 21. helmikuuta.