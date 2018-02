Rukajärvi haastamaan tosi pahat hyppääjät big airin debyytissä

Lumilautailussa nähdään olympiadebyytti ensi viikolla, kun Pyeongchangin mäkihyppystadionille suurella vaivalla kasatussa hyppypaikassa lennetään big airia ensimmäisen kerran olympiahistoriassa. Suomalaisia on mukana viisi, ja heistä Enni Rukajärvi karsii finaalipaikasta maanantaina ja miesnelikko Kalle Järvilehto, Peetu Piiroinen, Rene Rinnekangas ja Roope Tonteri keskiviikkona.

Rukajärvellä on jo taskussaan mitali Etelä-Koreasta, mainion slopestylepronssin myötä.

– No, totta kai se helpotti (paineita big airiin), mutta ei minulla nyt muutenkaan ollut mitalipaineita täällä. Slopestylen jälkeen olen lepäillyt, ladannut energiaa, Rukajärvi kertoo.

Vastus ei ollut helppo slopestylessa, mutta on kenties vielä vaikeampi hyppytouhussa.

– Slope on minulla sillä lailla vahvempi, että siinä ei tarvitse välttämättä niin pahoja yksittäisiä temppuja kuin big airissa. Siellä on muutama tyttö, joilla on tosi pahoja temppuja big airissa. Itsellä ei ole niin hallussa ne kovimmat temput, saa nähdä, miten käy.

Rinnekankaalle slopekisa toi muiden suomalaisten tapaan karsiutumisen finaalista, mutta myös kipsin käteen. Ranteensa murtanut 18-vuotias lupaus on kuitenkin päässyt harjoittelemaan big airia, ja homma alkaa toimia.

– Käsi on ihan ookoo, mutta seuraaviin harjoituksiin on toiveissa vielä entistä parempi ja kevyempi kipsi. Olen tyytyväinen, että olen päässyt laskemaan. Grabit ovat vielä vähän hankalia, mutta pystyn kyllä tekemään suunnitellut suoritukset suurimmaksi osaksi, Rinnekangas sanoo.

Piiroinen on urakoinut kisoissa jo slopen sekä halfpipen, ja nyt edessä on sitten Vancouverin 2010 olympiahopeamitalistin uran viimeinen olympiakoitos.

– Paipin jäljiltä satutin vähän niskaa ja oikeaa olkapäätä, mutta ovat paranemaan päin eivätkä vaikuta laskemiseen, Piiroinen kertoo.

Torstaina tuli täyteen 30 vuotta, ja sitä Piiroinen juhlisti muun muassa Leijonien kiekkopelissä.

– Sain synttärilahjaksi Leijonapaidan nimmareilla varustettuna. Hieno lahja, finaaliin Leijonien tavoin kovasti hinkuava Piiroinen myhäili.