Ruotsillapa pulma: kukaan ei osaa selittää olympiamenestystä

Ruotsalaisilla on outo ongelma Pyeongchangin olympialaisissa. Ruotsilla oli perjantain jäljiltä kuusi mitalia, joilla se oli kisojen mitalitaulukossa kuudentena. Länsinaapurissa etsitään nyt kuumeisesti selitystä neljälle kultamitalille ja kahdelle hopealle.

Ruotsin tietotoimisto TT likisti vastausta urheilupsykologi Magnus Lindwallilta. Asiantuntija epäili kuitenkin, ettei onnistumisilla ole juuri tekemistä toistensa kanssa.

– Luultavasti aika vähän näillä on toistensa kanssa mitään yhteistä, Lindwall arveli.

Frida Hansdottersin pujotteluvoiton jälkeen Ruotsin naisten joukkueen saalis oli hetken aikaan muhkeampi kuin millään muulla joukkueella. Sitten Esmee Visser potki 5 000 metrin luistelussa Hollannin naiset ohi Ruotsin.

Ruotsi on tavoitteitaan edellä, kun kisat lähestyvät puoliväliä. Mitalimenestystä on karttunut jo niin, että mitalisaalis on Ruotsin talvikisahistorian viidenneksi paras.

Ruotsi sai Torinon 2006 kisoista 7 kultaa ja 14 mitalia. Vancouverin saalis vuonna 2010 oli viisi kultaa ja 11 mitalia. Pyeonchangin saalista paremmin meni myös St. Moritzissa 1948 ja Sarajevossa 1984.

Ryhmädynamiikkaa on turha tutkia

Ruotsilla on nyt mahdollisuudet jopa parempaan kuin Torinossa.

– Toistaiseksi on mennyt hyvin. Minulta on pyydetty kommenttia, että parannamme Torinon kisojen tulosta, mutta tavoitteeseen yltäminen riittää minulle, joukkueenjohtaja Peter Reinebo kertoi.

Reinebo uskoo, että Ruotsissa sekä urheilujohto että urheilijat ovat onnistuneet olympiasuunnitelmissaan.

– Meillä on hyviä urheilijoita, ja olemme onnistuneet kunnon ajoituksessa. Koko järjestelmä on onnistunut kisahankkeessa.

Lindwall ei aivan hörppää ajatusta.

– Selitystä ei voi hakea ryhmäteoriasta, koska se edellyttäisi harjoittelua yhdessä. Kannattaa ennemmin katsoa tapaukset urheilija kerrallaan ja selvittää menestystekijät. Vastaukset löytyvät ennemmin sieltä kuin joukkuetasolta, Lindwall vakuutti.