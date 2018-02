Sankarimaalivahti Räty lupasi USA-tappion jälkeen: Parempaa on varastossa

Yksi maali ja maalivahti Noora Rädyn uroteot eivät riittäneet. Naisleijonat taistelivat, mutta hävisi lopulta Yhdysvalloille Etelä-Korean olympiaturnauksen avausottelunsa 1–3 (1–0, 0–2, 0–1).

Suomen maalin teki aivan avauserän lopulla Venla Hovi, jolle syötöillään paikan rakensivat Petra Nieminen ja Linda Välimäki.

Suomelle tarjottiin ottelun loppuhetkillä tilaisuus tasoittaa ottelu ja naisten jääkiekkomaajoukkue saikin aikaan valtavan painostusaallon, mutta viimeistely oli heikkoa.

– Kun saimme lopussa ylivoiman, ajattelin, että teemme tasoituksen. Meillä on maailman parhaita pelaajia heittää ylivoimalle. Mietin, että se on vain ajan kysymys, koska maali tulee. Mutta ei mennyt, maalivahti Räty tuumi.

Yhdysvallat kuuluu naisten jääkiekon kestomenestyjiin. Naisleijonat ovat aiemmin kyenneet Yhdysvallat jo voittamaan, mutta USA:n päihittääkseen Suomen pitää aina lyödä niin sanotusti parasta pöytään. Nyt tuo kattaus jäi jälkiruokaa vaille.

– Olen joka tapauksessa ylpeä joukkueesta. Loimme maalipaikkoja, emmekä lähteneet vain selviytymään. Se ehkä yllätti vähän vastustajaa, Räty sanoi.

– Suomi pelasi hyvin. Pelistä tuli lopulta aika tiukka, mutta käänsimme sen lopulta eduksemme, totesi puolestaan Yhdysvaltain kapteeni Meghan Duggan.

"Kasiplussa"

Rädyn mielestä Suomen otteet olivat rohkaisevia.

– Pelimme näytti hyvältä, tosin toisessa erässä olimme vähän purjeessa. Tästä on joka tapauksessa hyvä jatkaa turnausta. Kyllä tämä peli antoi uskoa, hän tuumi.

Maalivahti Räty oli USA-pelissä juuri niin mainio kuin osattiin odottaa. Hänen tasapainoisesta tyylistä ja pitkälle hiotusta torjuntatekniikasta voisi moni miesmaalivahtikin ottaa oppia. Räty oli peruspelitilanteissa varma ja esitti sen lisäksi tukun huippupelastuksia. Rädyn piti torjua kumilaattaa kirjaimellisesti myös päällään, kun kiekko kumahti kasvomaskiin.

– Tämä oli sellainen kasiplussan suoritus, Räty vähätteli.

Hänelle kirjattiin lopulta 39 torjuntaa.

– Parempaa on varastossa. Kymppi on sellainen, kun ei mene huippujoukkuetta vastaan yhtään. Säästetään se myöhempään, hyväntuulinen Räty sanoi.

– Jalat toimivat nyt hyvin, mutta kädet eivät. Sen takia annoin vähän turhia "ripareita", hän jatkoi.

Seuraavaksi kivikova Kanada

Suomen naisten seuraava peli kiekkoillaan tiistaina. Vastus ei yhtään helpotu, sillä samassa kaukalossa luistelee kivikova Kanada.

– Kanada on samantyyppinen vastustaja kuin USA. Kanada pelaa suoraviivaisesti ja kovaa. Tietyllä tapaa on hyvä, että meillä on nyt heti alussa vastassa nämä ennakolta parhaimmat joukkueet. Pääsemme heti kunnolla käsiksi turnaukseen, pohti konkaripelaaja Riikka Välilä.