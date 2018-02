Valmentaja Haavisto: "Kilometriä ennen maalia alkoi jännittää" – Pärmäkosken pronssi helpotti koko joukkueen mitalipainetta

Valmentajat Matti Haavisto ja Reijo Jylhä huokuivat lauantaina helpotuksen tunnetta, kun maastohiihdon ensimmäinen kisamatka tuotti mitalin Pyeongchangissa. Haavisto on luotsannut Krista Pärmäkosken hiihtouraa jo viitisentoista vuotta, ja yhteistyö tuotti 27-vuotiaalle hiihtäjälle uran ensimmäisen henkilökohtaisen olympiamitalin.

– Helpottuneet tunnelmat. Kilometriä ennen maalia alkoi jännittää, että voi tulla mitali. Siinä oli niin monta joukossa. Ebba Anderssonilla alkoi olla pikkaisen vaikeuksia, kun tultiin tuohon sprinttinousuun, ja silloin alkoi näyttää, että tulee mitali, jos pystyssä pysyy, kisaa maastossa seurannut Haavisto tunnelmoi.

Haavisto on paitsi Pärmäkosken valmentaja, myös suomalaishiihtäjien huoltopäällikkö. Siinä roolissa hän pystyi tunnustamaan, että kisan perinteisen hiihtotavan osuudella suomalaisilla ei ollut ihan tykkisuksi.

Haavisto ja Pärmäkoski tuntivat hiihtäjän kunnosta pientä epävarmuutta, koska edellisestä kisasta oli jo aikaa. Pärmäkoski kilpaili ennen olympialaisia viimeksi Planican maailmancupissa kolme viikkoa sitten. Silloin hän voitti ennen Ruotsin Charlotte Kallaa, mutta olympialadulla Kalla karkasi ylivoimaiseen mestaruuteen.

Haavisto toivoo, että avauspäivän mitalista tulee samanlainen flow-tila joukkueeseen kuin tuli vajaa vuosi sitten MM-Lahdessa.

– Jäisi väkisin yrittäminen pois. Nähdään, että kaikki on mahdollista, Haavisto tuumasi.

Mahdollisuus pärjätä joka matkalla

Lahdessakin avausmitalista vastasi Pärmäkoski, ja matka oli sama, arvokisaohjelmasta poistuva yhdistelmähiihto.

– Mitali avausmatkalta oli Lahdessa lievä yllätys, mutta kun nyt tiedettiin, että mitaleilla on aikaisemminkin oltu, se on mahdollista, Haavisto sanoi.

Päävalmentaja Jylhä uskoi, että pronssi helpottaa koko joukkuetta, myös pian Pärmäkosken perään kilpaillutta ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräistä.

– Mitalipaine on katkaistu joukkueen osalta. Jos mentäisiin puoleen väliin kisoja ilman yhtään mitalia, paine lisääntyy koko ajan. Nyt tämä vapauttaa suoritusta. Kunto on riittävän hyvä ja on mahdollisuus pärjätä matkalla kuin matkalla.