Valmentaja paljasti: Ledecka laski olympiakultaa rikkinäinen mono jalassa

Tshekin Ester Ledecka teki Pyeongchangin olympialaisissa historiaa, kun hän saavutti kultamitalit alppihiihdon supersuurpujottelussa ja lumilautailun parisuurpujottelussa. Perjantaina hänen valmentajansa paljasti AFP:lle, että Ledeckan oikean jalan mono oli rikkinäinen supersuurpujottelussa.

Valmentaja Tomas Bankin mukaan monon muovista läppää oli korjattu, mutta suljin hajosi juuri ennen lähtöä.

– Hänellä on paljon monoja, mutta tämä on nopein pari. Hän on aina puoli sekuntia nopeampi tällä parilla ja hän vaatii saada kilpailla näillä, Bank kertoi.

Ledecka voitti supersuurpujottelun olympiakultaa lopulta 0,01 sekunnin erolla Itävallan Anna Veithiin verrattuna.

Ennen Ledeckaa yksikään nainen ei ollut voittanut kahden lajin kultamitalia talviolympialaisissa.