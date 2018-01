Venäläisten valitusruuhka tukki CAS:n toimitilat – ruuhkaa puretaan nyt Genevessä

Urakalla Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n päätöksestä valittavat venäläisurheilijat ovat ruuhkauttaneet urheilun välimiestuomioistuimen CAS:n. Kymmenet venäläisurheilijat yrittävät kumota Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n asettamat elinikäiset kilpailukiellot olympialaisissa, ja CAS käsittelee valitukset 2. helmikuuta mennessä.

CAS:n toimitilat Lausannessa eivät riitä massiivisen valitussuman käsittelyyn, joten tuomioistuin purkaa ruuhkaa Geneven konferenssikeskuksessa.

CAS käsittelee kuluvalla viikolla 39:n Sotshin 2014 kisoihin osallistuneen venäläisurheilijan tapaukset. Kolmen venäläisen ampumahiihtäjän valitukset tulevat tuomioistuimen käsittelyyn myöhemmin.

CAS kuulee todistajana Grigori Rodtshenkoa, joka johti Venäjän antidopingtoimistoa Rusadaa Sotshin kisojen aikaan. Rodtshenkov ei saavu Geneveen vaan antaa todistuksensa videolinkin välityksellä Yhdysvalloista.

Oikeudenkäynnin toinen keskeinen todistaja on kanadalainen lakimies Richard McLaren, jonka johdolla laadittuun raporttiin venäläisurheilijoiden rangaistukset perustuvat.

Olympiaportti on kapea

Venäläisurheilijat tavoittelevat osallistumisoikeutta Pyeongchangin olympialaisiin, jotka alkavat 9. helmikuuta. CAS on luvannut päätöksensä tammikuun 29. päivän ja helmikuun toisen päivän välillä eli vähintään viikkoa ennen kisojen alkua.

KOK on kieltänyt Venäjältä sen dopinghistorian takia maatunnukset Pyeonghcangin kisoissa. Venäläiset kilpailevat edustusasussa, jossa on teksti "Olympic Athlete from Russia" (Olympiaurheilija Venäjältä).

Perjantaina KOK kertoi karsineensa olympiakelpoisten venäläisurheilijoiden lukumäärän 500:sta 389:aan. Valituksen CAS:iin jättäneet urheilijat eivät ole tällä listalla.

Talvikisoihin hyväksyttäviltä venäläisurheilijoilta edellytetään säännöllistä kisojen ulkopuolista testausta. Sillä perusteella valituksen jättäneiden urheilijoiden olympiakelpoisuus vaikuttaa epätodennäköiseltä CAS:n päätöksestä riippumatta.