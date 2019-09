Ainoa edustaja on erotettu ja varajäsen loikannut – Perussuomalaiset ilman edustusta Jyväskylän kaupunginhallituksessa

Perussuomalaisilla ei tällä hetkellä ole lainkaan edustusta Jyväskylän kaupunginhallituksessa. Puolueen ainoa edustaja Teemu Torssonen erotettiin perussuomalaisista keväällä, ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Juha Vimpari siirtyi sinisiin jo kesällä 2017 perussuomalaisten hajaannuksen yhteydessä.

Perussuomalaiset eivät voi nostaa hallituspaikalleen henkilöä, joka yhä kuuluisi puolueeseen, sillä kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan keväällä 2017 valitut edustajat istuvat hallituksessa koko valtuustokauden.

– Kyllä tämä tietysti haittaa perussuomalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kaupunginhallitus on päätöksenteon kannalta keskeinen paikka, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Tapani Mäki toteaa.

Mäki arvioi, että seuraavien kuntavaalien jälkeen perussuomalaisissa mietitään, miten vastaavan tilanteen voisi jatkossa välttää. Hän kuitenkin muistuttaa, että kuntalain mukaan puolueet eivät voi erottaa luottamushenkilöitä.

– Toki tällaisten tilanteiden varalta voi laatia herrasmiessopimuksia, mutta ilman juridista pohjaa ne voivat jäädä pelkiksi papereiksi.

Perussuomalaisista erotettu Torssonen jatkaa puolueen mandaatilla luottamustoimissaan valtuustokauden loppuun eli vuoteen 2021 asti. Torssonen on jäsen kaupunginhallituksen lisäksi myös kaupunginvaltuustossa ja maakuntavaltuustossa. Hän ei ole perustanut omaa poliittista ryhmää vaan toimii tällä hetkellä sitoutumattomana edustajana.

– Näen, ettei minulla ole juridista eikä moraalista velvoitetta erota luottamustoimista. Luottamus on kuitenkin saatu ensisijaisesti kaupunkilaisilta eikä puolueelta. Tilanne olisi toinen, jos olisin omasta tahdostani loikannut toiseen puolueeseen, Torssonen kommentoi.

Torssosen mukaan häntä on kyselty pariin muuhun puolueeseen, mutta päätöksiä hän ei ole tehnyt suuntaan eikä toiseen.

– Monet eri vaihtoehdot ovat harkinnassa. Mieluisin vaihtoehto olisi jatkaminen perussuomalaisissa, sillä useimmissa asioissa olen perussuomalaisten linjoilla. Mahdollista on sekin, että vetäydyn politiikasta tämän valtuustokauden jälkeen kokonaan, Torssonen sanoo.

Torssonen on tullut tunnetuksi myös Kansallismielisten eläin- ja luonnonsuojelijoiden (Kelsu) puheenjohtajana. Tässä toiminnassa hän on näillä näkymin jatkamassa.

– On kuitenkin keskusteltava siitä, haittaako mukanaoloni jatkossa yhdistyksen toimintaa. Kelsussa on aika paljon perussuomalaisia, ja ne, jotka eivät tiedä erottamiseni taustoja, voivat nähdä minut jollakin tavoin negatiivisesti. Kelsun etu on tärkeintä tässä pohdinnassa.