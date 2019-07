Harri Pesonen saa Muuramen kunnalta stipendin MM-kullan johdosta

Muuramelainen jääkiekkoilija Harri Pesonen oli yhtenä voittamassa lajin MM-kultaa tänä keväänä. Pesosta on jo muistettu muun muassa myöntämällä hänelle Vuoden positiviisin muuramelainen -titteli. Harvian kiuastehdas lahjoitti mestarille kiukaan, kun tämä kävi Muuramessa kesäkuun puolessä välissä.

Ja lisää on luvassa: Muuramen kunta päätti torstaina myöntää Pesoselle on 1 300 euron stipendin maailmanmestaruuden takia. Talousarviossa on tarkoitukseen varattua määrärahaa.