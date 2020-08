Lapset kannattaa ottaa mukaan ruoanlaittoon heti, kun he kynnelle kykenevät – Lue ruokastrategi Outi Väisäsen, 36, napakat nyrkkisäännöt kotikokkaukseen: "Ei vauvalle tarvitse syöttää vedellä laimennettua perunasosetta"

Maailma tarvitsee lisää hyvinvoivia perheitä. Ruoka on merkittävä tekijä, kun sellaisia luodaan.

Näin ajattelee Carrot Kitchenin ruokastrategi Outi Väisäsen, 36. Hän tekee päivittäin töitä sen eteen, että ruuanlaitto ja aterian nauttiminen olisivat hauskoja, koko perheen yhdessäoloa ja terveyttä tukevia tapahtumia.

Väisäsen nyrkkisäännöt ovat nämä: Ruuan pitää valmistua puolessa tunnissa. Ainesten pitää löytyä lähikaupasta. Tiskiä pitää syntyä mahdollisimman vähän. Ruokaa on hyvä valmistaa kerralla niin, että siitä riittää lämmitettäväksi. Maun pitää viedä kielen mennessään.

Lisäksi lapset kannattaa ottaa mukaan ruuanlaittoon heti, kun he kynnelle kykenevät.

– Omat lapseni haluavat aina osallistua, kun heiltä sitä kysyy, viisivuotiaan Leonan ja kolmevuotiaan Manun äiti kertoo.

Outi Väisäsen missiona on olla luomassa maailmaan hyvinvoivia ja onnellisia perheitä. Kuva: Janne Vainiomäki

Väisänen on koulutukseltaan kotitalousopettaja ja taustaltaan ruokatoimittaja.

Hän on kirjoittanut Samasta padasta -nimiset kokkauskirjat, joista ensimmäinen on suunnattu vauvaperheelle ja toinen vähän isompien lasten perheille. Teoksia on myyty yli 20 000.

Väisänen uskoo kirjojen suosion kertovan vanhempien innosta kokata hyvää ruokaa lapsille.

– Yhdessä lasten kanssa, Väisänen lisää.

Tällä hetkellä hänen työaikansa menee syyskuussa lanseerattavan lasten kokkausharrastusta tukevan, pedagogisen kännykkäsovelluksen kehitystyössä.

Kuukausimaksullinen sovellus sisältää kokkausohjeita ja taitovideoita 6–13-vuotiaille lapsille. Jokainen reseptin vaihe näytetään videolla, ja lisäksi kertojaääni neuvoo, mitä tehdä seuraavaksi. Näin myös lukutaidoton lapsi pystyy seuraamaan ohjeita – jälkien siivoamiseen asti.

Videoita on alkuvaiheessa parikymmentä, ja uusia tulee joka kuukausi kuusi kappaletta.

Lapsen suhde ruokaan alkaa tietenkin kehittyä jo vauvana.

Väisäsen mukaan kiinteää ruokaa syövälle vauvalle voi hyvin tarjota samaa sapuskaa kuin muullekin perheelle. On toki tärkeää huomioida vauvan vähäisempi suolan tarve, eikä chilin määrässä kannata liioitella.

Vauvalle ei siis tarvitse syöttää vain vedellä laimennettua perunasosetta.

– Omalle esikoiselleni tekemäni soseet eivät todellakaan maistuneet. Enkä ihmettele, miksi, Väisänen sanoo.

Kun hän alkoi tarjota vauvalleen samaa ruokaa kuin perheen aikuisille, tyttären suu aukesi aivan eri malliin.

Väisäsen mukaan ei kannata ajatella, että vauva ei varmaan tykkää jostakin. Hänen kokemuksensa mukaan jotkut vauvat pitävät jopa karvaista ja happamista mauista.

Väisänen toivoo, että jo lapsena kehittyisi terve ruokasuhde, jossa jälkiruoka ei ole palkkio siitä, että ensin on ollut "pakko" syödä jotakin pahaa.

Väisänen varoittelee myös lohturuuan tarjoamisesta lapselle.

– Kun lapsi tarvitsee lohtua, ota hänet mieluummin syliin.

Outi Väisänen uskoo, että lasten kokkaussovellukselle olisi ollut käyttöä jo aiemmin tänä vuonna, kun korona aiheutti "melkoisen ruokarallin" monessa kodissa. Kuva: Janne Vainiomäki

Kouluikäisten lasten into ruuanlaittoon on Väisäsen mukaan lisääntynyt. Se näkyy muun muassa Master Chef Juniorin kaltaisten ohjelmien suosiona sekä esimerkiksi Tiktok-palveluun ladattujen, lasten kuvaamien ruuanlaittovideoiden suosiossa.

Myös Väisänen kuvasi videoita, kun hän oli lapsi. Hän kokkaili keittiössä ja tallensi tapahtuman VHS-kasetille.

Hänen yksinhuoltajaäitinsä tutustutti tyttärensä ruuanlaittoon, mistä Väisänen on nyt kiitollinen.

Ruokastrategina hän varmasti nauttii aina ruuanlaitosta?

– En! Väisänen lähes puuskahtaa mutta nauraa päälle.

– Kyllä meilläkin take away -palvelua hyödynnetään, samoin kuin monia puolivalmisteita. Ne ovat oikein hyviä, joten miksi ei?

Outi Väisänen valitsi kokkauskirjoistaan kolme reseptiä, jotka valmistuvat nopeasti ja sopivat syyskauteen.

Resepteihin on merkattu kursiivilla kohdat, jotka lukija voi huomioida, jos tekee ruokaa myös vauvalle.

Kuva: Riikka Kantinkoski

Mättötortillat

4 annosta, sopii seitsenkuiselle vauvalle

8‒12 tortillalettua

250 g kirsikkatomaatteja

2 avokadoa

2 limettiä

halloumiranskiksia

1 prk ranskankermaa

1 ruukku korianteria

sriracha-chilikastiketta

Savupaputäyte:

1 rkl öljyä

1 tlk mustapapuja

1 tlk kikherneitä

1 tl savupaprikaa

3 rkl tomaattipyreetä

2 dl vettä

1/2 tl suolaa

1. Tee ensin paputäyte. Kuumenna öljy kasarissa. Huuhtele pavut ja kikherneet siivilässä ja laita pannuun. Lisää savupaprika ja tomaattipyree. Lisää vesi ja hauduta pari minuuttia, kunnes seos paksunee. Ota tarvittaessa vauvan annos sivuun. Mausta suolalla.

2. Paloittele tomaatit ja avokadot kulhoihin. Lohko limetit.

3. Tee halloumiranksikset.

4. Lämmitä tortillaletut paistinpannussa tai mikrossa. Tarjoa vauvan tortillat paputäytteen ja kasvisten kanssa. Lisää aikuisille myös halloumiranskiksia, ranskankermaa, korianteria ja srirachaa.

Halloumiranskikset

1 pkt halloumia

0,5 dl vehnäjauhoja

1 tl savupaprikaa

2 rkl rypsiöljyä

1. Yhdistä jauhot ja savupaprika kupissa. Kuivaa halloumin pinta talouspaperilla. Leikkaa halloumi tikuiksi. Pyörittele tikut jauhoissa.

2. Kuumenna öljy paistinpannussa. Paista halloumiranskiksia muutama minuutti, kunnes ne ovat kullankeltaisia ja rapeita. Nosta lautaselle talouspaperin päälle.

Kuva: Riikka Kantinkoski

Kermainen kalakeitto

4 annosta, sopii kuusikuiselle vauvalle

300 g seitikuutioita (pakaste)

180 g isoja katkarapuja

1,5 l vettä

0,5 dl kalafondia

3 porkkanaa

10 perunaa

1 sipuli

tuoretta tilliä

ripaus mustapippuria

2 dl kuohukermaa

(0,5 tl suolaa)

1. Sulata seiti pakkauksen ohjeen mukaan. Ota myös katkaravut sulamaan.

2. Laita vesi ja fondi isoon kattilaan kuumenemaan. Jos teet ruokaa myös vauvalle, lisää fondi vasta valmiiseen keittoon, kun olet erottanut vauvan annoksen.

3. Lisää kasvikset kattilaan sitä mukaa, kun saat ne käsiteltyä. Kuori ja viipaloi porkkanat. Kuori ja paloittele perunat. Hienonna sipuli. Lisää pippuri ja anna kasvisten kypsyä 10 minuuttia.

4. Lisää seitikuutiot kattilaan. Kypsennä 5 minuuttia, kunnes kasvikset ja kala ovat kypsiä. Sekoita katkaravut joukkoon ja kiehauta. Ota halutessasi 4 dl keittoa sivuun vauvalle.

5. Lisää kerma kattilaan. Maista ja lisää halutessasi suolaa.

6. Pirskota halutessasi tilliöljyä annosten päälle ja koristele tuoreella tillillä.

Tilliöljy

1 dl oliiviöljyä

2 rkl sitruunan mehua

0,5 ruukkua tilliä

ripaus suolaa

1. Laita öljy ja sitruunan mehu sauvasekoittimen kulhoon. Lisää tilli ja suolaa. Jos tarjoat tilliöljyä myös vauvalle, jätä suola pois. Soseuta tasaiseksi.

Vinkki! Jos tilliöljyä jää yli, voit käyttää sitä salaatissa tai vaikka paistetun kalan kanssa.

Kuva: Riikka Kantinkoski

Uunikaurapuuro

2–3 annosta, sopii viisikuiselle vauvalle

6 dl kauramaitoa

3 dl kaurahiutaleita

0,5 tl kardemummaa

ripaus suolaa

Lisäksi marjoja ja pähkinöitä

1. Laita uuni kuumenemaan 250 asteeseen. Jos haluat välttyä tiskin jynssäämiseltä, laita leivinpaperi uunivuokaan.

2. Kaada kauramaito vuokaan. Ripottele hiutaleet, kardemumma ja suola päälle. Jos teet puuroa myös vauvalle, jätä suola pois. Sekoita tasaiseksi.

3. Laita puuro lämpenevän uunin ylätasoon ja hauduta noin 20 minuuttia, kunnes puuro on kypsää.

4. Ripottele marjoja ja pähkinöitä puuron pinnalle. Tarjoa kauramaidon kanssa.