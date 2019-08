Maailman ensimmäiset Etätyöfestarit järjestetään Viitasaarella

Osaamiskeskus Lennätin ja ÄäneHub järjestävät torstaina 22.8. iltapäivällä kolmen tunnin Etätyöfestarit Viitasaarella.

– Kyseessä ovat maailman ensimmäiset, isoimmat ja hienoimmat Etätyöfestarit yhteisöllisille työtiloille, hehkuttaa Lennättimen projektipäällikkö Eeva Karppinen.

Tapahtumassa on festarihengen mukaisesti telttoja, musiikkia, rentoa meininkiä mutta painavaa asiaa.

Etätyöfestarit on verkostoitumis- ja keskustelutilaisuus etä- ja yhteisöllisille työtiloille, työntekijöille, perustajille, innovaattoreille, yrittäjille ja työnantajille. Keskustelua on mahdollista seurata myös etänä streamauksen kautta. Tilaisuus on avoin ja maksuton.

Oliver-bändistä tuttu Jari Väyliö kertoo ajatuksiaan työstä ja luovuudesta musiikilla höystettynä. Tulevaisuuden työn sekä työhyvinvoinnin asiantuntija Pia Houni nostaa puheenvuorossaan esille yhteisöllisen työtilan mahdollisuuksia ja verkostoitumista.

ÄäneHubin yhteisömanageri Marja Heinistö alustaa keskustelun teemalla Yhteisölliset työtilat –mikä meitä yhdistää ja mitä voisimme tehdä verkostona. Sen jälkeen sana on vapaa.