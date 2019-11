Aina mieluummin ulkona kuin sisällä

Eläkkeellä oleva viitasaarelainen metsäammattilainen ja metsänomistaja Mauno Nieminen, 79, katsoo, että nykyinen metsälaki vie metsänhoitoa vähän väärään suuntaan.

– Metsä sallitaan avohakata parhaassa kasvukunnossa ja siellä voi tehdä melkein mitä vaan kokeilun nimissä. Esimerkiksi jatkuva kasvatus sopii vain tietyille erikoispaikoille. Itse hoidan metsiä vanhan lain hengessä: Teen alaharvennuksia ja avohakkuita, pidän huolta taimikoista. Metsänviljelyt toteutan mahdollisimman nopeasti.

Viimeksi viime viikolla hän perkasi taimikkoa raivaussahan kanssa.

Ilmastonmuutos on hänestä tosiasia, mutta suomalaisten syyllistäminen siitä menee mahdottomaksi.

– Suomi on pieni pisara maailman kartalla eikä voi vaikuttaa ilmaston lämpiämiseen hiuskarvan vertaa. Siitä on tullut poliittinen pelinappula, eivätkä poliitikot enää uskalla sanoa mitä ajattelevat, hän katsoo.

Niemisestä Suomen pitäisi keskittyä suurten, väkirikkaiden maiden valistamiseen, eikä toimillaan vaikeuttaa omien kansalaisten elämää.

– Eteläisestä Suomesta on kadonnut maalaisjärki, tästä esimerkkinä vaikka lehmien ilmaston pilaaminen. Kiinassa on 2 500 hiilivoimalaa ja 1 100 lisää tulossa. Suomessa on yksi ja sekin pitäisi sulkea, hän paukauttaa.



Retkeilijänä ja suurena luonnonystävänä hän kuitenkin korostaa, että ympäristö pitää säilyttää puhtaana ja luovuttaa se sellaisena tuleville sukupolville. Jäteasioissa Suomi on ja Viitasaarikin ovat parhaalla tasolla.

– Täällä opittiin lajittelemaan, kun isoissa eteläsuomalaisissa kunnissa saatetaan edelleen laittaa kaikki jätteet samaan astiaan.

Nieminen katsoo, että ihminen on luotu liikkumaan. Hän on todellakin noudattanut ajatusta itse, harrastanut liikuntaa ja tehnyt ruumiillista työtä koko elämänsä.

Maaseudun kasvattina hänen ensimmäisiä lajejaan olivat yleisurheilu, erityisesti juoksu ja hiihto. Pikamatkat vaihtuivat vanhemmiten kestävyysurheiluun.

Metsäopistossa opitusta suunnistuksesta on vuosien karttuessa kehittynyt ykköslaji. Hänellä on veteraanisarjoista kaksi suunnistuksen SM-mitalia.

– Suunnistus sopii kaikenikäisille, koska siinä ei ratkaise pelkkä juoksu. Ajatus ei saa herpaantua siinä hetkeksikään, tietää 44 Jukolan viestiä katkeamattomassa ketjussa taittanut Nieminen.

Ensimmäisen maratoninsa hän juoksi nelikymppisenä ja viimeisen viisikymppisenä upeana kokemuksena Ateenassa: historialliselta taistelukentältä Ateenan vanhalle stadionille.

– Parasta terveydenhoitoa on liikkuminen kykyjensä mukaan. Mieliruuat löytyvät luonnosta. Olen intohimoinen marjastaja ja sienestäjä, joka vuosi kertyy säilöön enemmän kuin käytämme. Punainen liha on ollut 40 vuotta hirveä.

Tärkeintä elämässä ovat kuitenkin perheenjäsenet, Ritva-vaimo, lapset ja lapsenlapset.

– Eläkkeellä ollessani olen voinut opettaa lapsenlapsille marjanpoiminnan, hiihdon ja nuotion tekemisen. Kolme vuotta sitten aloitimme Lapissa ”kolmen sukupolven vaellukset”.

Vaikka Mauno Niemisen jalka liikkuu vikkelästi, hän tunnustautuu nuotioistuskelijaksi, jolloin aikaa ei katsota.

– Minulle on nautinto syödä eväitä nuotion lämmössä.

Tärkeiden asioiden edistäminen yhdistyksissä urheiluseurojen ulkopuolellakin on Niemiselle läheistä.

– Olen mahdollisesti Viitasaaren vanhin leijona sekä iältäni että 47:n lionstoimintavuoden perusteella. Viime vuonna toimin LC Viitasaaren presidentti toisen kerran. Sitä työtähän tehdään lähinnä vanhusten ja nuorten hyväksi. Laulan myös Veteraanilaulajissa ja toimin Viitasaaren Reserviläisissä.

Mahdolliset syntymäpäivämuistamiset Nieminen kuitenkin toivoo lahjoitettavan äskettäin 40 vuotta täyttäneen Viitasaaren Suunnan hyväksi tilille: FI96 4753 0010 0824 03. Viestikenttään teksti: ViiSu 40 v