Jukka Tuohimaa valittiin Wiitaunionin kuntien kiinteistöpäälliköksi

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan uudeksi kiinteistöpäälliköksi on valittu rakennusinsinööri Jukka Tuohimaa Viitasaarelta. Hän toiminut elokuusta 2018 Viitasaaren kaupungin kiinteistörakennusmestarina. Hän on myös hoitanut Viitasaaren vs. kiinteistöpäällikön tehtäviä viime ajat.

Neljä kuudesta kiinteistöpäällikön viran hakijoista haastateltiin, ja Tuohimaan eduksi koitui hänen kunnallinen työkokemuksensa. Hän toimi ennen Viitasaaren kaupungin organisaatioon siirtymistään vajaat kolme vuotta Kannonkosken kunnaninsinöörinä ja sitä ennen Viitasaaren rakennustarkastajana kolme vuotta.

Valinnan teki tekninen lautakunta yksimielisesti. Varasijalle valittiin rakennusinsinööri YAMK Harri Kunniala.

Tuohimaa aloittaa kiinteistöpäällikkönä virallisesti vuoden 2020 alusta.

Kiinteistöpäällikkö vastaa kuntien kiinteistöjen suunnitelmallisen hoidon ja kunnossapidon yleisvalvonnasta. Hän myös laatii tiimin talousarvion ja seuraa talouden toteumaa. Hän myös valmistelee asioita päätöksen tekoa varten.

Kiinteistöpäällikkö vastaa toimialansa investointiohjelman valmistelusta yhdessä alaistensa kanssa ja valmistelee keskikokoisten investointikohteet toteutukseen.

Tänä syksynä Viitasaaren kaupunki päätti siirtää myös Wiitaseudun yrityspalvelun toimitusjohtajan tehtävät kiinteistöpäällikölle. Aiemmin niitä hoiti kehittämisjohtaja, jonka virkaa ei entisen viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin ainakaan heti täytetä.