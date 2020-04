Wanhaa Viitasaarta halutaan esitellä nykytekniikan herkuilla

Viitasaari hakee Keski-Suomen Liiton EAKR-rahoitusta kehittämishankkeelle, jossa Viitasaaren historiaa ja keskusta-alueen kulttuuriympäristöä esitellään digitaalisessa sovelluksessa.

Hankkeen kustannusarvio on 30 000 euroa ja yhteistyökumppaniksi on kaavailtu Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoa sekä toisaalta Keski-Suomen museota ja Jyväskylän yliopistoa. Hankkeen tavoitteena on paitsi esitellä paikallista kulttuurihistoriaa virtuaalisesti myös tuotteistaa alue palvelemaan kuntalaisia, opiskelijoita, matkailijoita ja yrittäjiä.

Erillisenä hankkeena kaupunki aloittaa kesällä vanhan Yhteiskoulun saneerauksen ja sen lähiympäristön kunnostamisen Wanhan Viitasaaren tavoitteiden mukaiseksi. Koulurakennukseen on kaavailtu esimerkiksi kahvilaa, taidenäyttelytilaa tai ravintolaa.

Keskustaan halutaan luoda kaupunkilaisten ja matkailijoiden kannalta vetovoimainen kulttuurinen kokonaisuus, johon kannattaa Nelostieltäkin pysähtyä. Matkailun kehittämiseen on varattu tämän vuoden talousarvioon 200 000 euroa ja ensi vuodelle taloussuunnitelmaan sama summa.