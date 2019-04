Halla-aho Kirkkopäivien kuohunnasta: "Ehkä tämä kertoo sitä, että kirkko on aika pahasti päässyt puoluepolitisoitumaan"

Jyväskylän Kirkkopäivillä järjestettävä tilaisuus aiheuttaa edelleen kuohuntaa.

Jussi Halla-aho osallistui perjantaina keskusteluun jakamalla Twitterissä Kirkko ja kaupunki -lehden artikkelin sanoilla "Titityy, ei mulla muuta". Tiistaina Halla-aho kommentoi kritiikkiä Keskisuomalaiselle laajemmin.

– Ehkä tämä kertoo sitä, että kirkko on aika pahasti päässyt puoluepolitisoitumaan. Puuhahenkilöinä vetoomuksessa ovat Helsingin ja Vantaan kirkkovaltuustojen puheenjohtajat, joista toinen on aktiivinen vasemmistolainen ja toinen vihreiden kaupunginvaltuutettu. Tämä on todella ikävää kirkon kannalta, Halla-aho sanoo.

Halla-aho sanoo suhteestaan kristinuskoon sen olevan hyvin oleellinen elementti suomalaisessa kulttuurissa. Halla-aho ei itse kuulu kirkkoon. Hänestä on puhuttu julkisuudessa ateistina.

– En anna itselleni tällaista nimitystä. Pidän asiaa jokaiselle henkilökohtaisena.

Helsingin piispa Teemu Laajasalo kutsui perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon keskustelemaan Jyväskylässä järjestettäville Kirkkopäiville koomikko Joonas Nordmanin kanssa ilon, ivan, kiusaamisen ja komedian rajoista.

Kaksi tapahtuman puhujista ilmoitti aiemmin jäävänsä pois tilaisuudesta vastalauseena Halla-ahon kutsumiselle. Lisäksi Kotimaa-lehti uutisoi maanantaina, että 259 vetoomuksen allekirjoittajaa vaatii Kirkkopäiviä peruuttamaan Halla-ahon ja Laajasalon keskustelun.

Allekirjoittajat ovat kirkon työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja yksityishenkilöitä.

Vetoomuksessa kirjoitetaan, että tilaisuuden järjestäminen osoittaa harkintakyvyn puutetta nykyisessä yhteiskunnallisessa murroksessa, jossa kirkon tulisi toimia vastuullisesti ja tarjota turvallinen tila kaikille.

Allekirjoittajien mukaan Halla-aho on tuomittu oikeudessa uskonrauhan rikkomisesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan eikä hän ole ilmaissut ajattelunsa muuttuneen.

– Kirkkopäivät käyttää valtaa siinä, mille aiheille ja keille puhujille sen ohjelmassa annetaan tilaa, vetoomuksessa sanotaan.

Piispa Laajasalo on kommentoinut Kotimaa-lehdelle pitävänsä demonisoimisen ja eristämisen henkeä vaarallisena. Kirkkopalvelut ry:n johtaja Ilkka Mattilan mukaan Halla-ahon kutsua ei aiota perua.

– Kyllä meidän perusajatus on, että kun Kirkkopäivien ohjelmaa on lähes kahden vuoden ajan suunniteltu niin edetään tehdyn suunnitelman puitteissa. On erittäin ikävää, että tilanne tuli tällaiseksi. Kirkkopäivien ideana on ollut aina toimia alustana keskustelulle eri tavoin uskovien ja ajattelevien ihmisten välillä.

Järjestäjien mukaan keskustelijoiden valinta ei tarkoita, että heidän arvomaailmansa jaettaisiin tai hyväksyttäisiin.

– Ymmärrän erittäin hyvin puheenvuoroja, jossa ihmisoikeudet ja ihmisten kohtelu on nostettu esille. Kirkkopalvelut toimii koko ajan näiden asioiden puolesta. Erilaiset vähemmistöt näkyvät työssä. Ei näistä asioista niin eri mieltä olla, Mattila sanoo.