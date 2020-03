Jyväskylän yliopiston koronailta järjestetäänkin ilman yleisöä, KSML näyttää suorana lähetyksenä – lähetä kysymyksesi asiantuntijoille

Jyväskylän yliopiston tiistaina 10. maaliskuuta järjestämä tilaisuus koronaviruksesta järjestetään ilman yleisöä.

Aiemmin tilaisuus oli tarkoitus järjestää kaikille avoimena yleisötilaisuutena, mutta nyt se lähetetään pelkästään striiminä.

Yliopisto teki päätöksen maanantaina. Koko ajan muuttuvaa tilannetta on seurattu päivittäin. Ajatus on ollut, että jos tilanne kehittyy niin, että riski yleisötilaisuuden järjestämiseen kasvaa, hoidetaan asia striimauksella.

– Nyt tilanne on eskaloitunut sillä tavalla, että riskialueet ovat kasvaneet ja Suomessa on tartuntojen määrä kasvanut. On tullut kouluja, Tampereen yliopisto ja nyt Keski-Suomessa nämä kolme tartuntaa, kertoo yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

– Näemme, että striimauksella ja Keskisuomalaisen tilaisuudesta tekemällä lehtijutulla saavutetaan kaikki positiiviset asiat, mitkä olivat tarpeen saavuttaa ja perumalla varsinainen yleisötilaisuus pienennetään riskiä, että luodaan minkäänlaista riskiä tartuntojen määrään, Hämäläinen sanoo.

Hämäläisen mukaan tilanne on harmittava eikä päätös ollut helppo, mutta hän uskoo myös yleisön ymmärtävän toimenpiteen olevan vastuullista toimintaa.

Kysymyksiä voi lähettää edelleen ennakkoon

Tilaisuudessa kerrotaan tutkimustietoa koronaviruksesta ja tarjotaan vastauksia yleisön kysymyksiin. Asiantuntijat kertovat tuoreimmat tiedot viruksesta, sen toimintamekanismeista, ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Yleisötilaisuudessa puhujina ovat solu- ja molekyylibiologian dosentti Varpu Marjomäki, infektiolääkäri Maija Rummukainen, apulaisprofessori Lotta-Riina Sundberg sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen.

Keskustelun avaa yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ja juontajana toimii tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

Tilaisuus järjestetään tiistaina 10. maaliskuuta klo 17–18.30. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Keskisuomalaisen verkkosivuilla.

Kysymyksiä voi lähettää asiantuntijoille edelleen ennakkoon osoitteeseen kumppanuudet@jyu.fi. Kirjoita sähköpostiviestin otsikkokenttään "Kysymys koronailtaan".

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Keskisuomalaisen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.