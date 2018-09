Somessa raivotaan nyt pedofiilistä varoittaneelle äidille, joka erehtyi henkilöstä: "Aikeeni olivat hyvät, ja nyt asioita vääristellään"

Jyväskyläläinen Emma Pekkala, 34, ulkoili viime viikon tiistai-iltana pienen lapsensa kanssa Palokan Nuutissa. Huomio kiinnittyi ikkuna auki hitaasti ohi ajaneeseen pakettiautoon. Ratin takana Pekkala havaitsi miehen, ja oli varma, että tunnisti kuljettajan menneinä vuosina Jyväskylässä liikkuneeksi lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomituksi. Nainen päätti kirjoittaa asiasta varoituksen sekä Palokan alueen että Jyväskylän äitien Facebook-ryhmiin.

– Tilanne oli todella pelottava ja olin vanhempana todella hädissäni ja huolissani. Koin velvollisuudekseni varoittaa asiasta, Pekkala kertaa.

Pian kävi kuitenkin ilmi, että hän oli erehtynyt.

Selvisi myös, että Pekkalan päivitys oli levinnyt kulovalkean tavoin useisiin ryhmiin Facebookissa, jossa se oli myös muuttanut muotoaan. Joku muu oli yhdistänyt auton värin ja mallin rekisteritunnukseen. Pekkala sai soiton autoa kuljettaneelta rakennusmieheltä, joka pyysi asian oikaisemista.

– Itse en yksilöinyt päivityksessäni kyseistä miestä tai julkaissut auton rekisteritunnusta, mutta koska halusin auttaa väärien tietojen oikaisemisessa, julkaisin hänen pyynnöstään uuden päivityksen, jossa mainitsin, ettei rekisterinumeron autoon liity mitään epämääräistä. En missään vaiheessa kiistänyt tehneeni päivitystä ja olen toiminut koko ajan rehellisesti. Ilmoitin asiasta heti myös poliisille, jolta saamieni ohjeiden mukaisesti olen sen jälkeen toiminut, Pekkala sanoo.

Pekkala ei ole järin aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä ja myöntää yllättyneensä asian laajasta leviämisestä ja ennen kaikkea vilpittömästi tehdyn päivityksen vääristelemisestä.

– En ole halunnut loukata ketään ja pahoittelen tilanteen kehittymistä ja aiheutunutta harmia, jota olen joutunut nyt myös itse kohtaamaan. Asia on saanut valtavat mittasuhteet somessa ja lisäksi asiaa on virheellisesti vatvottu jopa valtakunnallisessa radiossa.

Kun some-raivo kohdistui ensin aiheettomasti pedofiiliksi nettikirjoittelussa leimattuun rakennusmieheen, vaihtui nyt kohteeksi vilpittömässä mielessä päivityksen tehnyt äiti. Palstoilla naisen on kerrottu levittävän perättömiä juoruja netissä milloin mistäkin. Haukkumasanoja ei säästellä myöskään yksityisviesteissä, joita naiselle on lähetty. Tilanne on vienyt yöunet ja aiheuttanut valtavasti stressiä. Poliisin ohjeiden mukaisesti Pekkala säästää saamansa herjausviestit, jotka johtavat tarvittaessa tutkintaan.

– Olen yksityisyrittäjä ja nyt myös minun mainettani tahrataan. Aikeeni asiassa olivat hyvät, mutta ihminen voi myös inhimillisesti erehtyä. Ja nyt asioita vääristellään. Poliisin kanssa naurahdinkin, että on laitettava paperit poliisikouluun, niin hulluksi tämä on mennyt. Ystävät ja läheiset tietävät kuitenkin minut ja tarkoitusperäni ja heistä olen kiitollinen.