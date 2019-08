Vessaan auttajaa ei kuulunut Tourulan Validia-talossa – vammainen joutuu odottamaan apua yli tunninkin

Invalidiliitto-konsernin omistamissa vammaisten asumisyksiköissä Validia-taloissa Jyväskylässä on esiintynyt omaisen mukaan ongelmia jo pitkään.

Keskisuomalainen kertoi tiistaina, että Jyväskylän ja Tourulan Validia-talot ovat joutuneet aluehallintoviraston valvontaan liian vähäisen henkilöstön takia.

Jyväskyläläisen Päivi Varakkaan vaikeavammainen aikuinen tytär on asunut Validia-talon Tourulan yksikössä vuodesta 2011 alkaen. Tyttärellä on todettu harvinainen etenevä sairaus, jonka takia hän ei pysty itsenäisesti suoriutumaan päivittäistoimista.

Jyväskylän kaupunki on myöntänyt tyttärelle palveluasumista Tourulan Validia-talosta sekä 140 tunniksi kuukaudessa henkilökohtaista apua. Käytännössä Varakas joutuu kuitenkin avustamaan tytärtään noin 13 päivänä kuukaudessa, sillä avustajatunnit eivät riitä kaikkeen avuntarpeeseen, jota tyttärellä on.

Varakas on huolissaan Validia-talojen asukkaiden saaman palvelun vähäisestä määrästä niin tyttärensä kuin muidenkin asukkaiden osalta. Talossa on käytössä järjestelmä, johon kirjataan asukkaan avunpyynnön ajankohta sekä se, milloin avustaja on tullut paikalle. Varakkaan esittämän kirjanpidon mukaan tytär on joutunut odottamaan apua useita kertoja yli tunnin.

Erään kerran tytär pyysi yöllä apua vessassa käymiseen turvarannekkeen kautta kolme kertaa. Kun hoitajaa ei kuulunut, hän lähti itse vessaan, kaatui ja satutti nilkkansa. Tällöin hoitaja tuli paikalle, Varakkaan mukaan 31 minuutin päästä ensimmäisestä hälytyksestä.

– Pelottaa oikeasti asukkaiden ja heidän turvallisuutensa puolesta. Mikä on tilanne heillä, joilla ei ole omaisia, Varakas pohtii.

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Käytännössä henkilökunnan määrä kuitenkin sanelee asukkaiden mahdollisuuden saada apua.

– Jos henkilökuntaa on vähän, apua ei saa tai sitä joutuu odottamaan pitkään. Esimerkiksi saunavuoroja on peruttu useita viikkoja peräkkäin, Varakas huomauttaa.

Henkilökunnan motivaatiota ja taitoa hän kuitenkin kiittää.

– Se ei ole heidän vikansa, jos heitä on liian vähän, hän sanoo.

Validia-taloissa oli valtakunnalliset yt-neuvottelut vuoden alussa. Tällöin Jyväskylän seudulta irtisanottiin yksi alueellinen sairaanhoitaja. Tämä on yllättävää, kun yksikössä on samaan aikaan ilmoitettu pula työvoimasta.

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:n toimitusjohtaja Päivi Harmaakorpi toteaa, että hän ei voi kommentoida yksittäistapauksia, mutta epäkohtia ei paineta villaisella, vaan ne selvitetään.

– Odotusaika venyy pidemmäksi, kun on vajausta, mutta yritämme kaikin keinoin saada vajauksiin sijaisia, Harmaakorpi toteaa.

Yt-neuvottelut olivat hänen mukaansa valtakunnalliset ja kohdistuivat pääasiallisesti hallintoon sekä alueellisiin erityistekijöihin. Tässä yhteydessä alueellinen sairaanhoitajan tehtävä korvattiin uudella sairaanhoitajan tehtävällä Jyväskylän Validia-talossa.

Jyväskylän kaupunki on suorittanut Tourulan yksikköön valvontakäynnin toukokuussa. Valvontakäynnin muistiossa sanotaan, että yksiköstä ei ole tullut epäkohtailmoituksia. Varakas ihmettelee tätä kovin, sillä hän on jättänyt useita ilmoituksia epäkohdista jatkuvasti. Hän arvosteleekin Jyväskylän kaupunkia ”näennäisvalvonnasta”, sillä kaupunki on osittain vastuussa avun vähäisyydestä, koska se maksaa vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen omasta budjetistaan.

Varakas huomauttaa, että valvontajärjestelmä ei voi toimia, jos palvelun myöntäjä ja valvoja on sama taho.

– Näyttää siltä, että kaupunki yrittää maksimoida säästöt, eikä määräävä tekijä ole asiakkaan todellinen tarve. Palvelut ovat kuitenkin subjektiivisia oikeuksia, eivät määrärahasidonnaisia, hän sanoo.

Jyväskylän vammaispalveluiden palvelupäällikkö Päivi Junnilainen sanoo, että valvontaa tehdään tiiviisti yhdessä aluehallintoviraston kanssa.

– Päälinja on se, että selvitämme ja reagoimme epäkohtiin aina.